En unos días la definición en el PRI

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro. 27 diciembre 2020.-"Mi compromiso es y ha sido siempre con los guerrerenses que me piden un trabajo serio y mucha responsabilidad; nadie quiere ocurrencias ni improvisaciones", señaló Mario Moreno Arcos, quien aspira a gobernar Guerrero encabezando la coalición PRI-PRD.

Moreno Arcos que ha mantenido una apretada agenda que lo ha llevado desde hace semanas a recorrer incansablemente las distintas regiones de la entidad, casi para concluir el año ha acelerado el paso fortaleciendo su imagen de cara a la próxima definición primero de su partido, el Revolucionario Institucional, y más tarde en el proceso del que habrá de salir el candidato a la gubernatura del Estado en alianza con el PRD, confiado en que habrá de abanderar la alianza en las elecciones del 2021 por la gubernatura del Estado.

Desde hace unas semanas en que presentara su renuncia como Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, justamente para poder participar en el proceso electoral, ya en curso, ha venido caminando a lo largo y ancho de Guerrero haciendo alianzas, escuchando y sumando simpatías y apoyo.

’Siempre he trabajado con mucho compromiso y seriedad por los guerrerenses y hoy me siento más que nunca listo para aportarle a la población lo que necesita’

En amplios y agotadores recorridos se ha reunido lo mismo con la sociedad civil, organizaciones, sectores económicos y productivos, que con jóvenes, mujeres, liderazgos e incluso miembros de otros institutos políticos quienes le han expresado su apoyo y absoluto respaldo.

Así concluye el 2020, recorriendo el Estado y recibiendo amplias muestras de confianza al proyecto que encabeza, en decenas de reuniones con grupos organizados de la sociedad y las estructuras priistas, en las que Mario ha dado a conocer los ejes de su propuesta política que servirán de guía para las políticas públicas que aplicará en la administración gubernamental de alzarse con el triunfo.

Al despedir prácticamente el 2020, ’año de tantos sinsabores’ Moreno Arcos envía un mensaje de esperanza a las y los guerrerenses a quienes deseó un extraordinario fin de año, conminándolos a elevar el nivel de precauciones y cuidados por la pandemia, al tiempo de expresar que mantiene como nunca su gran compromiso, entrega y responsabilidad por un mejor Guerrero.