En Valle de Chalco el gobierno se mantiene atento para contrarrestar el COVID 19:Armando García Méndez

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MÉX. –Ante los efectos del COVD – 19 que afecta a la población en general es necesario coordinar acciones entre gobierno y la población para contrarrestar el mal que en este lugar del país por desgracia ha cobrado vidas, además de los contagios, declaró el presidente municipal, Armando García Méndez al encabezar y poner en marcha el Programa La Brigada Emergente Por la Vida y La Brigada Blanca que exhorta a la población a mantener los cuidados sanitarios para contrarrestar el mal.

Afirmó que en estas acciones se mantiene atento el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno del Estado de México como el mismo.

Denunció que por desgracia existen empresarios como los que tienen bancos que se niegan a cumplir las disposiciones sanitarias, se amparan para no ser sometidos al orden, pero el gobierno que encabeza aplicara la ley sin importar de quien se trate, todos, dijo deben a catar las disposiciones sanitarias sin distinción, como los tianguistas y comercios establecidos, se trata de encontrar las mejores formas de encontrar el camino de la recuperación de la salud y no contagiarse.

En un acto sin precedentes, Armando García Méndez, entrego productos sanitarios, a la población, reconoció que la sociedad mundial esta espantada incluida de los países desarrollados y que México no es la excepción, el virus nos ha pegado fuerte, de ahí que debemos contribuir en lo que nos toca, señaló.

Entrego también patrullas nuevas, uniformes e implementos para los efectivos de la policía para hacer mejor su trabajo en favor de la población que exige más y mejor servicio para atacar a las organizaciones delictivas que cada día son más y se reciente su presencia, por lo que soliicto a la sociedad en general sumarse a la denuncia anónima para combatiré el mal.

Entrego también sillas de ruedas, bastones y otros equipos a personas de la tercera edad como aquellas que padecen alguna discapacidad.

Ofreció a las familias que tienen a un enfermo de COVI – 19 ayuda económica para enfrentar los gastos de compra de oxígeno, además de despensas alimentarias que si bien no cubren todas las necesidades si mitigan la emergencia.

En Valle de Chalco, aclaró es obligatorio usar el tapabocas y quien no lo use, será trasladado a galeras, la multa se pagara con trabajo o bien en galeras por desobediencia.

Cabe mencionar que durante los eventos, escucho las mañanitas en ocasión a su cumpleaños, compartió su pastel no sin antes exhortar a la sana distancia, usar gel antibacterial, lavarse las manos entre otras.