En Valle de Chalco Solidaridad redoblamos acciones preventivas para evitar contagios; Armando García

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. - Gobierno del estado en coordinación con autoridades municipales inspeccionan avenidas principales del territorio para exhortar al comercio a implementar medidas preventivas de salud, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-Cov2 en la comunidad.

• Se realiza el cierre temporal de establecimientos que no corresponden a insumos de primera necesidad o bien que aún no aplican medidas preventivas en su establecimiento.



Valle de Chalco Soldaridad, Edo.Méx, 22 de abril de 2020.



Con la indicación prioritaria de salvaguardar la salud de los vallechalquenses en la Fase 3 de la pandemia por COVID-19, se intensifican los operativos por parte del Gobierno del Estado en coordinación con el Gobierno Municipal, para informar a los comercios que dejen de operar temporalmente, si no son considerados como esenciales, según la gaceta de gobierno emitida el pasado 02 de Abril del año en curso, por el Gobierno del Estado Libre y Soberano de México.

En los operativos participan de manera coordinada, la Dirección de Gobierno, Comercio, Desarrollo Económico, Seguridad Pública, Bomberos y PC, Atención a la Salud, Movilidad y Jurídico, acompañados del personal de la Jurisdicción Sanitaria #09 de Chalco, perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), quienes llevaron a cabo ’ Operativo Masivo’ de inspección en diferentes establecimientos comerciales del municipio, emitiendo las recomendaciones oportunas para mitigar la propagación del coronavirus en el municipio.



En ese sentido, indicaron a los dueños de los negocios establecidos que sólo se permitirá dar servicios a quienes ofrecen productos de primera necesidad, como aquellos que tienen que ver con el rubro de salud y alimentos, mientras que los que lleven a cabo actividades consideradas no esenciales, fueron invitados a cerrar sus establecimientos de forma temporal, pese a la emergencia sanitaria por la que el mundo, nuestro país y el municipio atraviesa.

Para el caso de los comercios dedicados a la venta de alimentos, se les recordó el uso obligatorio de cubrebocas, tener a la vista gel antibacterial y aplicar la modalidad de venta solo para llevar.

Ante la declaratoria del inicio de la Fase 3 por COVID-19 y a fin de atender las medidas de reforzamiento anunciadas por los distintos niveles de Gobierno, García Méndez invita a la población en general, en especial a propietarios de comercios no esenciales en el municipio a fortalecer la Jornada Nacional de la Sana Distancia y enfatizar en la campaña ’Quédate en Casa’, esto es con la finalidad de protegerte y protegernos todos, ¡Juntos Prevengamos!