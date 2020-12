¿EN VÍAS DE DAR LEGALIDAD A UN NARCOESTADO?

Pensamos que el Presidente López Obrador tiene mucho qué explicar en lo referente a la liberación del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y a la relación tan íntima que tienen las leyes conocidas como Cienfuegos, de Seguridad Nacional y de Banxico. Estas dos últimas iniciativas se dieron a conocer de manera simultánea y a continuación de la liberación de General en tierras del vecino del norte, en donde se le realizaron averiguaciones previas tan firmes que se le giró orden de aprehensión en ese país, pero en México ni se le investigaba, qué raro.

En la DEA se respira un aire muy tenso porque de un plumazo les fue derribada una investigación que llevó más de 10 años para fincarle al general Cienfuegos responsabilidad por los delitos referentes a las drogas y lavado de dinero. En esto hubo varios factores que no se mencionaron mucho pero que ya puestos en el tapete político son esenciales de tomarse en cuenta: Que la orden proviniera del más alto nivel político norteamericano, transgrediendo la autonomía con la que trabajan este tipo de agencias; que interviniera el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, claro a instancias del Presidente, con un argumento insólito que a todo mundo dejó atónito, el general fue liberado no por la presunción de inocencia, sino como resultado de una maniobra política alejada de la justicia, instrumentada por los presidentes de ambos países.



Este caso Cienfuegos trajo como consecuencia las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que para nada defienden la soberanía de México, más bien es una ley realizada e impulsada exprofeso a raíz de la detención del ex secretario de la Sedena. Esto queda de manifiesto porque si se tratara de soberanía, como argumenta el Presidente, no se entendería cómo se han detenido y extraditado a 89 narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos, sustentados en investigaciones realizadas allá, en EU, y que en México no contaba ni el 20 por ciento con averiguaciones previas. Amén de que la carta diplomática de México hacia Estados Unidos que provocó la liberación del general, fue reservada la información por 5 años, hecho que ya se ha vuelto costumbre en esta administración.



En cuanto a la ley Banxico, la excusa es aún más pueril, Ricardo Monreal, senador de Morena y uno de los principales operadores del tabasqueño, quiere vender como un beneficio para los paisanos que todos los años vienen a México y que durante el año mandan las remesas, las reformas a la ley de Banxico, impulsando unas reformas que abrirían las puertas a organizaciones del crimen organizado, ya que se obligaría al banco de México a comprar dólares en efectivo, vinieran de donde vinieran, algo que suena más a beneficio de una persona y de una institución bancaria, la cual perdió su derecho de captación de divisas verdes en Estados Unidos por verse envuelto en lavado de dinero, nos referimos a Ricardo Salinas Pliego y su Banco Azteca, institución que cuenta con todas las confianzas de la actual administración.



Estos asuntos llevan a pensar a la ciudadanía si este es el verdadero significado de la frase del tabasqueño: ’la pandemia nos cayó como anillo al dedo’, porque por el miedo al contagio impide que los mexicanos que los mueve el beneficio de los propios mexicanos, salgan a manifestar su enojo e impotencia por todas las tropelías que está haciendo esta administración con la anuencia de quien despacha en Palacio Nacional. Pero ojo Presidente, las elecciones del 2021 ya están tocando la puerta y esto puede ser aún peor que la pandemia… para Morena.