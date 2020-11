En vivienda hay nuevas esperanzas en el INFONAVIT

CON LOS CAMBIOS EN EL INFONAVIT NACEN NUEVAS ESPERANZAS EN LAS FAMILIAS DE TRABAJADORES DE CONTAR CON UN PATRIMONIO TAN IMPORTANTE COMO ES UNA CASA



+En el IMSS se han aplicado 2.7 millones para Influenza



+Llama FOVISSSTE a hacer valido el seguro de daños



Para los trabajadores afiliados el INFONAVIT nacen nuevas esperanzas de contar con un patrimonio para sus familias y que en los hechos sea verdad que podrán contar con un crédito, sin intermediarios y que podrán invertirlo en la construcción de su casa, en cuyo proceso ya no habrá empresas desarrolladoras, las cuales siempre fueron acusadas de llevarse la mejor tajada de esos recursos.



Y es que al presentar los principales cambios que establece la reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), su director general, Carlos Martínez Velázquez, explicó que se amplía la libertad de los trabajadores, al tratarlos como mayores de edad y responsables. Por ello, dijo, el crédito será directo, sin intermediarios.

Martínez Velázquez resaltó que uno de los principales cambios es que ahora habrá créditos para adquirir suelo, y más de 320 mil trabajadores ya manifestaron estar interesados en esta modalidad, considerando que antes con el modelo anterior sólo podían adquirir vivienda.



Otra modalidad de crédito ahora será para autoconstrucción, remodelación y mantenimiento. Y el director del Infonavit indicó que 2.3 millones de trabajadores están interesados en ésta.



La tercera modalidad es el refinanciamiento de las deudas. Y en la cuarta, los créditos subsecuentes que ya no serán coparticipados con la banca privada, como era antes.



Finalmente dijo que otra modalidad es el acceso a crédito para derechohabientes sin relación laboral activa, y calificó que es el avance más sustancial, pues el trabajador no estará obligado a tener una relación laboral vigente sino que simplemente con tener depósitos y una calificación positiva podrán acceder al crédito. Aquí, indicó, se podría beneficiar a 40 millones de personas.



Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, con esta reforma, el Infonavit, ya no será un modelo que obligue al trabajador a comprar huevitos –departamentos muy pequeños–, o viviendas en barrancas y lugares apartados, que lo único que generaban era colonias fantasma.



Por su parte, Fernando Salgado Delgado, secretario general sustituto de la Confederación de Trabajadores de México, expuso que los trabajadores ya no se enfrentarán a deudas impagables cuando intenten hacerse de un patrimonio.



Todo suena muy fácil, sobre todo cuando se afirma que ’no hay intermediarios ya no hay tutelaje ya no es que tienes que comprar este departamento en esta unidad habitacional. Hemos hablado de los departamentos mal hechos, carísimos, que se tiene que pagar el doble o triple del valor y muy estrechos ’huevitos de 35 metros’.



’El trabajador administrará bien sus recursos, como se han hecho la mayoría de las casas en nuestro país, que las hacen la gente y saber cómo hacerlo, hacerlo bien y ahorrar y hacer rendir más su dinero’, dijo.



Señaló que hay trabajadores que están aportando sus cuotas y no conocen que pueden utilizar estos beneficios. Pero esta iniciativa de ley ya se aprobó en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputado y aún falta la conclusión del proceso legislativo…..



HAN APLICADO 2.7 MILLONES DE VACUNAS PARA INFLUENZA



El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avanza en la campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional y al 10 de noviembre ha aplicado más de 2.7 millones de vacunas a población de grupos de alto riesgo.



En la conferencia de prensa que encabezó el director general del Seguro Social, Maestro Zoé Robledo, el coordinador de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel, doctor Manuel Cervantes Ocampo, detalló que el avance de inmunización en los niños de seis a 59 meses y en personas adultas de 60 y más años de edad, es del 13 y 14 por ciento, respectivamente.



En el caso del personal de salud, indicó que ya se ha completado la meta y se ha rebasado en uno por ciento más, esto debido a que también se aplicó la vacuna a los pasantes e internos que hacen las rotaciones, es decir, médicos y enfermeras en formación dentro de las instalaciones del IMSS.



El doctor Cervantes subrayó que ’en el grupo de los pacientes con VIH-SIDA se tiene un avance del 35.5 por ciento, los pacientes con diabetes 22 por ciento, personas con obesidad mórbida 25 por ciento, y aquellos con alguna cardiopatía en 45 por ciento, es decir, estamos cumpliendo ya la meta del 20 por ciento de las 14.4 millones de dosis’.



En cuanto a la entrega de los biológicos refirió que entre el 12 y 13 de noviembre se habrán distribuido 5.5 millones de vacunas, de las cuales ya se han aplicado 2.7 y se contará en las mil 523 Unidades de Medicina Familiar (UMF) de todo el país con casi tres millones de inmunizaciones.



Con estas entregas, el Instituto garantiza el abasto de los biológicos en las UMF de todo el país. ’Ya traemos un avance en la entrega del 38.5 por ciento, nos quedan ocho millones de dosis por repartir’.



El coordinador de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel hizo un llamado a los grupos blanco y con factores de riesgo para que acudan a su UMF a fin de recibir su inmunización.



Los horarios para la campaña de vacunación son: de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, y en módulos semifijos de lunes a domingo de 8:00 a 16:00 horas….



ANTE INUNDACIONES EN TABASCO Y CHIAPAS EXHORTA FOVISSSTE HACER VALIDO EL SEGURO DE DAÑOS



Ante las inundaciones en los estados de Tabasco y Chiapas, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) exhorta a los acreditados a hacer válido su seguro de daños incluido en su financiamiento hipotecario.



Para reportar el siniestro por inundación y hacer válida la póliza, el acreditado deberá llamar al teléfono 55 53 22 04 97, extensión 85940 para Tabasco, y 85710 para Chiapas, o podrá hacerlo presencialmente en los departamentos de Vivienda de esas entidades.



También puede hacer el reporte en los números locales del departamento tabasqueño de Vivienda, 99 33 16 33 57, y chiapaneco, 96 16 13 95 54.



Además, puede hacerlo en los correos electrónicos [email protected], de Chiapas, y [email protected], de Tabasco.



El reporte deberá contener nombre, Registro Federal de Causantes (RFC), fecha, breve descripción del siniestro, número telefónico de contacto y correo electrónico.



Asimismo, el acreditado deberá proporcionar copias de su Clave Única de Registro de Población (CURP), credencial oficial vigente, último talón de pago, comprobante de domicilio a su nombre o carta de residencia, así como evidencias fotográficas y presentar carta de reclamación que puede copiar en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/fovissste/acciones-y-programas/seguro-para-tu-vivienda....



