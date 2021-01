En Wuhan, ciudad donde se originó el covid, reciben el Año Nuevo sin sana distancia

Un año después de que China comunicara a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la detección del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid-19, en la ciudad de Wuhan los habitantes hacen su vida casi normal y sus residentes se preparan para dejar el año más difícil. Con globos de colores y de diversas formas, los habitantes de la ciudad china se reunieron para despedir el año en que comenzó la pandemia de coronavirus. Entre la multitud, algunos llevaban mascarilla, otros decidieron no ponérsela.



Wuhan recibió el Año Nuevo 2021 sin muchas restricciones sanitarias, miles de personas se reunieron para ver el espectáculo de fuegos artificiales sin guardar distancia social. En el barrio de Luxiang, donde se ubican varias facultades como la de Ciencia y Tecnología, unas 300 personas llenaron la sala Vox donde escucharon al grupo local Happy Wheel. "No hay casos ya en Wuhan, no hace falta. Pero mucha gente la lleva por precaución, porque si algo nos ha enseñado el virus es que no te puedes confiar. En Wuhan no queremos volver a meter la pata", dijo Xue, un joven wuhanense. Al igual que en diversas ciudades, en Wuhan se proyectaron espectáculos de luces en los edificios junto a un río en la víspera de Año Nuevo.



Otros países como Nueva Zelanda, Australia y Corea del Norte ya celebraron la llegada del Año Nuevo 2021; pese a las restricciones por el coronavirus en el mundo, se pudieron apreciar algunos espectáculos de fuegos artificiales y luces. Cabe destacar que en todo el mundo, al menos 1.8 millones de personas han fallecido a causa del covid-19 y 80 millones más se han contagiado.