En Xochiatipan Hidalgo, pobladores retienen a 8 policías municipales para presionar a edil revelar identidad de familia infectada por Covid-19

En Xochiatipan pobladores retienen a 8 policías municipales para presionar a edil revelar identidad de familia infectada por Covid-19.



Juan Ricardo Montoya



Xochiatipan, Hgo 26 de abril.Pobladores de la comunidad indígena de Ohuatipa mantienen retenidos a ocho elementos de la Policía Municipal.



Esto como forma de presión para que el alcalde panista Manolo Gutiérrez acuda a informarles quienes son los tres presuntos enfermos de Covid 19 que presuntamente hay en esa localidad.



Los vecinos aseguran que es una mentira del alcalde.



La noche del pasado 24 de abril, luego de que la subsecretaría de salud del gobierno Federal dio a conocer que en Xochiatipan municipio ubicado en la Huasteca Hidalguense se habían detectado tres casos de personas infectadas por Covid 19, el edil a través de su cuenta personal de Facebook dirigió un extenso mensaje en el aseguró que había" tres casos confirmados de COVID-19 en la comunidad de Ohuatipa".

Aseguró que los tres casos correspondían a una sola familia "que se encuentra totalmente aislada en su domicilio y bajo resguardo, atendidos por el Sector Salud, y se reportan estables (padre, madre e hija)".



"Por lo anterior, y no obstante la rebeldía de algunos, se les invita a redoblar las medidas preventivas, mismas que a partir de hoy mismo aplicará la Presidencia Municipal; dejando en claro lo que desde el inicio les informamos, que esto no se trata de un juego, un invento o un chisme. Es una situación real y delicada que debe ser enfrentada con la plena responsabilidad de todos: sociedad y gobierno" dijo en la parte final de su mensaje el edil.



No obstante, a lo largo del sábado y el domingo los pobladores de Ohuatipa comenzaron a indagar cual era la presunta familia infectada.

Al lograr ubicarla exigieron al edil a dar explicaciones.