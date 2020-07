En Zempoala, Hgo tras caer en interior de mina muere trabajador metalúrgico

Un trabajador metalúrgico de la tercera edad que laboraba en una mina de arena a cielo abierto murió la tarde del sábado al caer de una ’altura considerable’ informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.



Sin especificar la altura exacta, la dependencia informó que el accidente se suscitó alrededor de las 16:13 horas del viernes en la mina de arena La Pera, ubicada en la localidad de San Pedro Tlaquilpan.

De acuerdo a la Policía Estatal, a esa hora se recibió el reporte de la caída de un hombre en el interior de la mina, de 75 años de edad , cuya identidad no fue revelada y que se encontraba lesionado del cráneo a causa del fuerte impacto.

Junto con los agentes de la policía estatal llegaron al lugar paramédicos de Protección Civil a bordo de la unidad HG370, quienes al revisar a la personal verificaron que ya no contaba con signos vitales.

El sitio quedó resguardado en espera de personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Hasta el momento las autoridades municipales de Zempoala no han informado si la mina contaba con los permisos correspondientes para laborar en plena contingencia sanitaria a causa del Covid 19.