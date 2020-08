En Zimapán Hidalgo el cubrebocas es obligatorio

Erika Gutiérrez |

Hidalgo ZIMAPÁN, Hgo., 21 de agosto de 2020.- Llamada de atención, trabajo en favor de la comunidad o multa de uno a tres días de salario mínimo, son las sanciones que se aplicarán en el municipio de Zimapán a quienes no porten cubrebocas. El ayuntamiento informó que a partir del pasado 19 de agosto, el uso de cubrebocas es obligatorio en espacios públicos municipales y privados, abiertos y cerrados; lo anterior tras ser aprobado por unanimidad en la Asamblea Municipal. Dicha medida ha sido bien aceptada por la población, quienes manifestaron que con ella, se obliga a los conductores y usuarios del transporte público a portarlo pues en su mayoría no lo hacían. Cabe mencionar que en días pasados también la Asamblea Municipal de Tasquillo, aprobó el uso obligatorio y permanente de cubrebocas en espacios públicos, privados, transporte así como la aplicación obligatoria en toda actividad comercial y económica, del protocolo de Seguridad Sanitaria Federal, Estatal, y Municipal, hasta que se concluya la contingencia. En caso de no acatar se sancionará conforme a la ley vigente en materia de salud. Nota anterior COMENTARIOS MÁS VISTO Balcón Político: Sorprenden Morena y PRI en Pachuca 13:11 20 Ago 2020 Día negro para hospitales Covid 19 en Hidalgo; aumenta a 7% los pacientes internados 17:10 20 Ago 2020 Por estrategia, PRI reserva lista de aspirantes; sólo confirma a algunos 11:04 20 Ago 2020 Detienen a 2 presuntos asaltantes de comercios en Pachuca 14:02 20 Ago 2020 Suspenden El Grito y posponen Feria de Pachuca 14:52



El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://hidalgo.quadratin.com.mx/municipios/sancionaran-con-trabajo-comunitario-a-quien-no-use-cobrebocas-en-zimapan/



Este contenido se encuentra protegido por la ley. Si lo cita, por favor mencione la fuente y haga un enlace a la nota original de donde usted lo ha tomado. Agencia Quadratín. Todos los Derechos Reservados © 2018.