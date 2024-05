En Chimalhuacán, la transformación es la vía del progreso: Xóchitl Flores

A una semana del arranque de campaña, la candidata a la presidencia municipal de Chimalhuacán por la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Xóchitl Flores Jiménez, dejó en claro que la transformación es la única opción para las elecciones de este 2 de junio, en un encuentro con vecinos de los barrios Alfareros, Corte San Pablo y San Pedro.



Manifestó que al ganar las elecciones del 2021, se inició el proceso de transformación y que con el voto de confianza, se seguirán impulsando los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, así como devolverle lo robado.



En el acto de campaña Xóchitl Flores destacó la importancia de ganar la próxima elección para seguir transformando a Chimalhuacán y seguir generando más programas sociales para brindar atención en materia de educación, salud y apoyo funerario.



La candidata de Morena enfatizó su compromiso de trabajar en colaboración de los tres niveles de gobierno: ’Con nuestra próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum; la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, y su servidora, redoblaremos esfuerzos para que siga la transformación’.