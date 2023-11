Toluca, Méx.-Tras asegurar que el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas del Ejercicio Fiscal 2022, del penúltimo año de la gestión del ex gobernador Alfredo Del Mazo Maza, será analizado a profundidad, Azucena Cisneros Coss, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, precisó que el objetivo de Morena es erradicar de la entidad mexiquense todo tipo de acto de corrupción, y establecer un verdadero mecanismo que sancione dicha conducta porque ’hasta ahorita yo no he visto, en muchos años, a nadie en la cárcel’, subrayó.



Lo anterior, precisó, en los hechos significa que no se han sancionado los múltiples actos de corrupción registrados durante décadas en el Estado de México; no ha existido ’castigo’ alguno a todos aquellos que han desviado recursos y cometido actos deshonestos, ratificó.



Entrevistada luego de que Miroslava Carrillo Martínez, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), entregó a las y los integrantes de la comisión legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización el referido Informe, que concluyó con 8 mil 741 observaciones de las cuales 1,647 fueron a la cuenta pública estatal y 7 mil 094 a las municipales, la diputada que representa al Distrito VIII con sede en Ecatepec, Azucena Cisneros, recordó que han existido señalamientos concretos de desvío de recursos.





Por ejemplo, dijo, tanto en el Instituto de Salud estatal (ISEM), el ISSEMyM, así como en el presupuesto destinado a la decena de hospitales que, a más de una década de haberse iniciado y autorizado cientos de millones de pesos para su conclusión, las administraciones estatales anteriores no lograron ponerlos en operación y siguen en obra negra.





En su calidad de integrante de la comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, Azucena Cisneros, mencionó que Morena tiene el gran reto de transformar y romper las barreras jurídico-administrativas que impiden castigar a todos aquellos funcionarios públicos que cometen actos de corrupción.





Añadió que, en la gestión de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora de la entidad, el objetivo de la Legislatura consistirá en que las cuentas públicas se vuelvan ventanas de transparencia, que las y los ciudadanos tengan la garantía, verdaderamente, de que la revisión del gasto ejercido por las dependencias, será eficaz, transparente, pero sobre todo con mecanismos de sanción oportuna para aquellos servidores públicos que tengan un comportamiento irregular.





Recordó que el principal actor político que todos los días realiza acciones de combate a la corrupción es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y desafortunadamente en el Estado de México nunca se observaron acciones puntuales y/o encaminadas en esa dirección, no obstante, adelantó que intensificará su trabajo para atajar la corrupción y a sus protagonistas, y para que ello suceda ya alista un paquete de iniciativas.





’Aquí no veo que se mueve un dedo’, pese a que hay una Ley Anticorrupción y un Instituto de Transparencia, pero las cosas tendrán que cambiar porque tal parece que pese a la existencia de ambas instancias la entidad sigue ocupando los primeros lugares en corrupción, dijo.





Entre los datos que destaca el Informe de Resultados, conformado por 12 tomos, que el OSFEM entregó a la Legislatura, reporta un total de 4 mil 049 observaciones de las revisiones a la Cuenta Pública, 1,603 de las auditorías de cumplimiento financiero; 1,785 por auditorías de inversión física; 583 por auditorías de desempeño y 721 por auditorías de legalidad.





El Informe del OSFEM precisa que la revisión y fiscalización del 2022 consideró el presupuesto ejercido en ese año, el cual ascendió a 438 mil 323 millones de pesos, de los cuales 340 mil 238 millones de pesos correspondió al ámbito estatal y 98 mil 085 millones de pesos al municipal.





Las revisiones y las auditorías se realizaron a 525 entidades fiscalizables, 109 entidades estatales y 429 municipales.