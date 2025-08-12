En EdoMéx habrá justicia por los casos de Fernandito y Dulce: gobernadora Delfina Gómez

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez aseguró que las autoridades estatales mantienen una estrecha coordinación con el gabinete de seguridad del Gobierno de México para que haya justicia en los casos de los niños Fernandito y Dulce, quienes fueron víctimas de homicidio en hechos distintos en La Paz y Chalco.



’Tuve la oportunidad de comunicarme con el Secretario -de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García- Harfuch, y se estableció un enlace para atender los hechos. Agradezco a la Presidenta Claudia Sheinbaum -Pardo- que todos los días me llama para estar al pendiente’.



La Gobernadora Delfina Gómez instruyó a todos los integrantes de su gabinete a mantenerse en territorio, cercanos a la gente y a estrechar la atención a la ciudadanía para evitar que este tipo de casos se repitan.



Asimismo, La Gobernadora Delfina Gómez hizo un llamado a la sociedad para convertirse en vigilante y denunciar cualquier tipo de violencia en sus comunidades: ’También les pido a ustedes que denuncien, si nosotros vemos que están afectando, maltratando a una mujer, a un niño, no podemos permanecer indiferentes, porque esa indiferencia nos ha costado’.



Este lunes se realizó una audiencia en los juzgados de Nezahualcóyotl donde dos mujeres y un hombre fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en la desaparición y muerte de Fernandito.



En el caso de Dulce, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad estatal y las fuerzas federales para esclarecer los hechos, detener a los responsables y llevarlos ante la justicia.