En su segundo año de gobierno, la Maestra Delfina Gómez consolida al Banco de Tejidos como referente nacional

TOLUCA, Estado de México.– Como parte de un gobierno de territorio que acerca la salud a cada rincón del Estado de México, la Maestra Delfina Gómez Álvarez ha consolidado al Banco de Tejidos mexiquense como referente a nivel nacional, al ser el de mayor capacidad de procesamiento y el único en el país que maneja todos los tejidos para donación.



Este esfuerzo ha permitido que, en el último año, se donaran tejidos a 19 entidades del país en beneficio de más de 800 personas, además de entregar más de tres mil tejidos de forma gratuita como resultado de 385 donaciones y coordinar más de 70 procuraciones en hospitales federales.



También ha mostrado solidaridad más allá de las fronteras estatales: tras la explosión de una pipa en Iztapalapa, donó al Instituto Nacional de Rehabilitación más de 12 mil centímetros cuadrados de tejido amniótico y 400 centímetros de membrana de colágeno para atender a seis pacientes.



La salud como un derecho y no como privilegio también se refleja en la innovación de la primera Clínica de la Diversidad Sexual del país, inaugurada en Zumpango. Con un modelo integral de atención libre de discriminación, en sus primeros meses ha otorgado 283 consultas médicas, aplicado 255 vacunas y realizado cerca de 170 estudios clínicos.



En su Segundo Informe de Resultados, la Gobernadora Delfina Gómez refrenda que el Estado de México avanza con servicios de salud más cercanos y humanos, que responden a las necesidades de la gente en cada región.