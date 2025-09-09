En Texcoco canjean armas por dinero sin investigación alguna

Este lunes arrancó en Texcoco la segunda jornada de este año del Canje de Armas 2025, ’Deja las Armas y Construye la Paz’, con la participación de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Texcoco y el gobierno municipal.



Al arrancar esta jornada, el presidente municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez, junto con la presidenta honoraria del DIF Texcoco Yesenia Armas Tobón, hizo un llamado a las Texcocanas y Texcocanos para participar en este canje de armas 2025, con la finalidad de mantener la paz y la sana convivencia social en Texcoco.



Por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México estuvo el

Coordinador de las Subdirecciones en el Oriente Edgar Avilés Mercado, quien asistiò en representación del Secretario de Seguridad del Estado de México Cristobal Castañeda Camarillo, el Coordinador de la Subdirección Operativa Regional de Texcoco, Oscar Alberto Garay Martínez, José González encargado del módulo, así como el sargento segundo de la SEDENA Irving Darey López Aguilar, así como la comandante Operativa Técnica de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad de Texcoco, Perla Karina Tovar Camarillo.



Tras enviar un saludo a la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, Nazario Gutiérrez Martínez reconoció el esfuerzo del Gobierno Federal y del Estado de México por la atención a las causas, y promover este tipo de jornadas de desarme voluntario, para reducir los índices delictivos y de violencia en el país.



Con la finalidad de concientizar sobre la influencia negativa de las armas en los hogares, el Sistema Municipal DIF Texcoco a través de su titular Yesenia Armas Tobón, entregó 150 juguetes para que los niños acudan a cambiar armas de juguete por juegos didácticos que fomenten su desarrollo personal.



En su turno Edgar Avilés Mercado, Coordinador de la Subdirecciones en el Oriente, expresó que para la ciudadanía es fundamental para desarrollo del desarme voluntario, por que reduce los índices delictivos en la entidad; por ello agradeció el respaldo de la SEDENA y el Gobierno de México y por supuesto de este municipio, ’ya que con su colaboración y participación hace posible este programa en el que sociedad y gobierno asumen su responsabilidad en torno a la seguridad pública’, dijo.



Calificó el inicio de esta jornada como exitoso con la confianza de que dará frutos, por lo que se comprometió a dar seguimiento de su desarrollo; ’asimismo invito respetuosamente a las y los mexiquenses a sumarse a esta iniciativa que propicia un entorno de paz seguridad y no violencia, ¡juntas y juntos construyamos la paz muchas gracias!, finalizó.



La Jornada del Canje de Armas 2025 que tienen como consigna ’Deja las Armas, Construye la Paz’, se estará realizando del 8 al 13 de septiembre, se suspenderá por los festejos patrios y se reanudará del 17 al 20 de septiembre, de 9:00 a 15:00 horas, en el módulo de atención ubicado frente al patio frontal del palacio municipal de Texcoco