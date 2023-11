Protección Civil, Bomberos y Atención Prehospitalaria de Texcoco hizo un llamado a la ciudadanía para protegerse del frío y alejarse de zonas de árboles, bardas y objetos que puedan caer por los fuertes vientos que se presentan en la zona.



El Director del área Miguel Ángel Martínez Reyes, informó que hasta la mañana del jueves se ha atendido la caída de 14 árboles en la cabecera municipal, en Huexotla, periférico, El Tejocote, en la Purificación, Santa Cruz Mexicapa, La Trinidad, Tlaminca, La Resurrección, Tocuila, Lomas de San Esteban.



Agregó que en algunos de los casos se está solicitando el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad, ya que los árboles están sobre cables de energía eléctrica aumentando el riesgo para su retiro.



La presidenta municipal Sandra Luz Falcón Venegas llamó a las diferentes áreas, entre ellas Obras Públicas, Seguridad Pública, Servicios Públicos, Agua Potable trabajar de la mano con Protección Civil para cubrir el retiro de árboles que han caído a consecuencia de los fuertes vientos que se registran en el Valle de México.



Ante los fríos y fuertes vientos la recomendación de protección civil es resguardarse en sus casas, abrigarse, no encender anafres, fogatas, en lugares cerrados, ventilar en la medida de lo posible, tener especial cuidado de enfermedades respiratorias con adultos mayores y niños y consumir bebidas calientes y alimentos con vitamina C.



Con respecto a las fuertes ráfagas de viento evitar estar en espacio en donde puedan caer objetos que puedan causar daños; recordando que las brigadas de protección civil con el apoyo de las diferentes áreas del gobierno municipal se mantienen atendiendo los llamados para retirar árboles caídos, hasta el momento no solo se reportan daños materiales.



Miguel Ángel Martínez Reyes, señaló que la cifra de árboles caídos puede variar ante la persistencia de fuertes vientos en el Valle de México.