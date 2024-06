En Texcoco se ganó cinco de cinco por la cuarta transformación

En Texcoco arrasó la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos Movimiento del Regeneración Nacional (MORENA), DEL Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), ganando cinco de cinco, la presidencia de México, el Senado de la República, la diputación federal, la diputación local y la presidencia municipal.



"¡Ya ganamos en Texcoco!", fue el grito de triunfo de Nazario Gutiérrez Martínez, al declararse ganador a la presidencia municipal de Texcoco con más de más del 54 por ciento de los votos de acuerdo con los resultados preliminares.



En su mensaje de agradecimiento aseguro que, "el triunfo es de ustedes y les voy a servir", expresó el amigo del pueblo agradeciendo a quienes integran la estructura por su empeño y participación, así como toda la ciudadanía Texcocana por su confianza para continuar con el progreso y bienestar de las texcocanas y los texcocanos.



Mencionó que: ’ese triunfo ya lo veníamos venir, ¡no les vamos a fallar!, porque no hay otra ruta que la del progreso y la transformación’, expresó el virtual presidente municipal de Texcoco.



Anunció que hará una gira de agradecimiento y que se implementarán programas de trabajo de beneficio para todos, "Me siento muy contento esto, estaba más que cantado’, expresó emocionado al ver la avenida Allende llena de los simpatizantes de su partido que acudieron a festejar que en Texcoco se ganó cinco de cinco.



En su discurso Nazario Gutiérrez agradeció la participación de todos los y las texcocanos, a los comerciantes, los transportistas, los empresarios, tercera edad, a los jóvenes, a su familia, su esposa e hijos, ’dejó claro que para mí hay una sola familia en Texcoco que son los Texcocanos y no les vamos a fallar’, les dijo.



Por su parte Sandra Luz Falcón dijo que las propuestas de 5 de 5 de morena se cumplieron al hacer ganadores a la Presidencia de la República Claudia Sheimbaum, al senador Higinio Martínez, a Jesús Cuanalo Araujo por la Diputación Federal Distrito 38, la Diputación local Distrito 23 a María José Pérez y Nazario Gutiérrez Martínez a la presidencia municipal de Texcoco, por lo que reconoció el trabajo de todo el equipo, así como la amplia participación ciudadana en esta elección considerada una de las de mayor participación de Texcoco.



María José Pérez Domínguez, la virtual diputada local, plena de entusiasmo agradeció el voto que la lleva al congreso del Estado de México, en donde su trabajo será legislar para todos aquello que habitan el distrito 23, apoyar a los alcaldes de sus municipios en la gestión que les permita mejorar su forma de vida.



Reconoció que juntos con un gran equipo, que este 2 de junio demostraron cómo se debe trabajar y se seguirá trabajando por Texcoco y los municipios c conforman el distrito 23.