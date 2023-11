En Texcoco se mantendrá la lucha contra los asentamientos irregulares

Con un pronunciamiento por el cuidado de la tierra bajo el contexto de ordenamiento territorial, el gobierno de Texcoco dio la bienvenida a la Gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez, quien acudió a realizar la entrega de escrituras a más de mil títulos de propiedad y a la entrega de la obra carretera en la comunidad de la Purificación.



En el auditorio de la Casa del Constituyente la presidenta municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, dio la bienvenida a la gobernadora Texcocana Delfina Gómez Álvarez, quien acudió a este municipio para realizar la entrega de mil 253 títulos de propiedad en su mayoría a mujeres mexiquense.



Bajo el contexto del cuidado y amor a la tierra, Sandra Luz Falcón Venegas recordó que tanto el Senador Higinio Martínez como la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez, le dejaron claro que: ’para querer a nuestra tierra también hay que cuidarla y para cuidarla también hay que protegerla y como ellos me lo enseñaron he venido diciendo que estamos en contra de los asentamientos irregulares".



’Hay que cuidar nuestra tierra bajo un contexto de ordenamiento territorial que paga todos sea benéfico, seguimos sosteniendo desde el gobierno municipal gobernadora que esto funcionaba en el municipio de Texcoco y ojalá otros municipios tengan estas oportunidades de poder tener un municipio territorialmente ordenado, hay quienes ya no tienen esa posibilidad afortunadamente en esta región si, y tenemos la fortuna de tener espacios como en esta zona la montaña que todavía tenemos cerros verdes que todavía tenemos en grandes cascadas ríos ojalá que esto también se pueda transmitir en todo el estado de México dejó esta reflexión porque hoy quienes van a tener esta titularidad, están dentro de una regularidad’, dijo la presidenta de Texcoco.



En la comunidad de la Purificación Sandra Luz Falcón, acompañada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Senador Higinio Martínez, el Diputado Local Nazario Gutiérrez, autoridades auxiliares y vecinos de la purificación inauguraron las obras de rehabilitación de la avenida principal de la Purificación realizada con recursos propios,



’Nos sentimos muy contentos de poder tener el día de hoy a nuestra gobernadora, a la maestra Delfina, nos sentimos muy a gusto también de poder recibir a la magistrada’, expresó la presidenta de Texcoco al dar la bienvenida.

’Aquí en Texcoco siempre nos hemos caracterizado por recibir bien a quien nos visita, somos amorosos cariñosos, eso lo saben pero cuando estamos entregando beneficios para las comunidades ellos son los que nos reciben con más cariño como aquí en La Puri’.

La presidenta señaló que, por ir a entregar obras para las comunidades, ’siempre nos reciben con los brazos abiertos como una forma de demostrarlo y recibirnos en sus casas’, afirmó.

El Director de Obras Públicas de Texcoco Miguel Olivares, señaló que la obra que se entregó es la calle Tepetitla en un tramo de tres kilómetros en la que se realizaron trabajos de terracería para ampliación de la vialidad en 1000 metros cuadrados, se fresó la carpeta existente en una área de 18 mil 890 metros cuadrados y se realizaron los trabajos de la carpeta fanática de 7 centímetros de espesor en una área de 24 mil 780 metros cuadrados, en este tramo se colocaron 100 lámparas’, explicó, enumerando otras obras para mejorar las condiciones de vida en esta comunidad.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, mostró su alegría de estar en su tierra, recordando cuando era presidenta municipal y como era recibida en la purificación por los vecinos de la localidad y las mujeres del grupo de la tercera edad.

En su turno el senador Higinio Martínez Miranda, recordó a los asistentes que la maestra Delfina es una mujer con un estilo diferente de gobernar, ’ya la vimos en el recorrido, metiéndose hasta la casa de los vecinos’, dijo refiriéndose al saludo a pobladores de la localidad.

’La primera mujer gobernadora del Estado de México hoy está aquí, continuar con la sencillez como la conocemos todos’, reconoció el senador.

Ahí la gobernadora, la presidenta municipal y el senador y el diputado local, coincidieron en trabajar de la mano, para que en Texcoco se siga viviendo bien, con acciones que se deberán de extender a todo el Estado de México.