Enamora sexto concierto de la Orquesta Filarmónica en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario

• Presentará el 13 de diciembre concierto navideño.



Texcoco, Estado de México, .- La Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM) ofreció su sexto concierto de la Temporada 6, en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), donde interpretaron piezas de Igor Stravinsky y Ludwig van Beethoven.



El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, llevan a cabo la reactivación de las actividades culturales y de las orquestas mexiquenses, en este caso, de la OFM, dirigida por Gabriela Díaz Alatriste, cumpliendo con todas las medidas sanitarias pertinentes.



La Temporada 6 ’Beethoven por siempre’, rinde un homenaje al compositor y músico alemán celebrando los 250 años de su natalicio y por lo cual, no sólo en México, sino en todo el mundo, se llevan a cabo conciertos y homenajes que reconocen la genialidad y huella que dejó en la historia de la música.



El concierto inició con la interpretación de la Suite No. 2 para pequeña orquesta de Stravinsky, para después dar paso a la Sinfonía No. 1 Op. 21 en Do mayor, de Beethoven, que es la primera de las nueve sinfonías que se conocen.



La Directora Gabriela Díaz Alatriste señaló que la próxima presentación será un concierto navideño donde se interpretarán piezas emblemáticas de la época, el 13 de diciembre del 2020 a las 12:30 horas.



Todos los eventos se llevan a cabo con las medidas sanitarias y cupo limitado a 30 por ciento de la capacidad del recinto, el público debe portar cubrebocas obligatorio y pasar a toma de temperatura y lavado de manos.



El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, se ubica en la Carretera Federal Los Reyes-Texcoco Km 14.3, esquina General Manuel González, San Miguel Coatlinchán, Texcoco, Estado de México.