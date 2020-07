Enamorado de Taxco

*Uno de los pueblos mágicos con mayor belleza se encuentra en Guerrero, dueño de un pasado colonial y un presente donde la cultura juega un papel clave





www.guerrerohabla.com

Taxco de Alarcón, Gro. julio, 2020.- Piel colonial y alma de plata. Atractivo para los turistas y nido del arte. Taxco de Alarcón es una de esas ciudades donde la belleza se encuentra impregnada de forma eterna en sus calles y gente.



Taxco es una ciudad donde la riqueza siempre ha estado presente de una forma u otra. Durante el Virreinato fue una de las zonas mineras más ricas del Continente. Y en años recientes ha sido el arte la que se ha encargado de vestir de gala y magia esta bella ciudad de guerrero.



Dicen que la mejor manera de conocer una ciudad es pasear por su Centro, y en el caso de Taxco esta es una aventura indispensable. Lo primero que llama la atención de los viajeros curiosos son sus calles, estrechas y sinuosas, casas señoriales y callejones.



En el corazón de este tesoro colonial se encuentra la Plaza Borda, enmarcada por edificios de corte colonial que guardan en sus muros mil historias. Es muy probable que tu mirada se pierda un buen rato en la espectacular fachada de la Parroquia de Santa Prisca, levantada en el siglo XVIII y cuyo estilo barroco mexicano es una expresión sublime de la arquitectura. No dejes pasar la oportunidad de entrar y disfrutar de los bellos retablos de Miguel Cabrera.



La geografía de Taxco pide a los aventureros que quieren descubrirla a pie una buena condición, pues la urbe es un sube y baja constante. ¿El premio? Las espectaculares vistas que ofrece desde sus zonas más elevadas. Disfrutar del Sol ocultándose en el horizonte es un deleite a los sentidos.



Aunque su fama se la debe a la minería, Taxco presume hoy por hoy su vocación cultural. Basta con señalar que este Pueblo Mágico le debe su apellido al célebre escritor novohispano Juan Ruíz de Alarcón, una de las grandes plumas del llamado Siglo de Oro de las letras hispanas.



Una de las fiestas que vale la pena vivir en la ciudad son las llamadas Jornadas Alarconianas, durante las cuales los rincones de la ciudad se convierten en un teatro. Además, se entrega el prestigiado Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruíz de Alarcón.



Pero Taxco no es nada más arquitectura, cultura y plata. También sabe bien. Aquí la cocina guerrerense despliega sus mejores sabores. Los caldos, el mole, la barbacoa y los antojitos son las estrellas en los restaurantes de la ciudad, y cada octubre se celebra la Feria del Jumil, donde se hace una degustación de alto nivel con estos ricos insectos como ingrediente estrella. El sabor es sublime.



Un viaje a este destino no puede concluir sin subir al teleférico y admirar, con toda tranquilidad, esta ciudad desde los aires. Un ángulo maravilloso que flechará tu corazón y te hará parte de una larga lista de aquellos que cayeron enamorados por la belleza etérea de Taxco.



Un buen camino



Te recomendamos viajar desde la Ciudad de México, que cuenta con un camino bien señalado. El camino desde la capital es de 200 kilómetros, a través de la autopista del Sol.