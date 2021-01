Encabeza PRI 5 distritos en alianza federal, PRD 4 y el PAN no participa

www.guerrerohabla.com

Fuente: Quadratín CHILPANCINGO, Gro., 8 de enero de 2021.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se distribuirán cinco y cuatro distritos federales, respectivamente, para postular a sus candidatos, los cuales abanderarán la alianza Va por México.



El tricolor postulará candidatos en los Distritos Federales 01 de Ciudad Altamirano, 02 de Iguala, 07 de Chilpancingo, 09 de Acapulco y hasta el momento está por definirse si es para el tricolor el distrito 08 de Ayutla o 05 de Tlapa.



Este día, acudieron a la sede estatal del PRI, cuatro priistas que buscan ser candidatos a diputados federales, entre ellos la ex candidata a la alcaldía de Chilpancingo, Beatriz Vélez Núñez, quien será postulada en el distrito 07.



Mientras que en el Distrito 01 la apuesta sería el actual alcalde de Pungarabato, Reynel Rodríguez Muñoz; en el 02 se perfila la diputada local Aracely Alhelí Alvarado; y por el 09 sería postulada Berenice Bravo Nogueda, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Acapulco.



El PRD postulará a candidatos en los distritos 03 de Zihuatanejo; 04 de Acapulco y 06 de Chilapa; mientras que está por definirse si se queda con el 08 de Ayutla o 05 de Tlapa.



En el 08 de Ayutla, el plan del PRD es postular al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Los aspirantes a diputados federales por el PRI, estuvieron hoy en la sede del tricolor a realizar un examen de conocimiento, que es uno de los requisitos para participar en el proceso interno.



En el caso del Partido Acción Nacional (PAN) quien también conforma la alianza para la elección de diputados federales, por acuerdos este no postulará a ninguno de los nueve distritos.



En las elecciones pasadas, Morena ganó ocho de los nueve distritos federales, y el único que ganó un escaño frente a la avalancha guinda fue el diputado Raymundo García Gutiérrez del PRD