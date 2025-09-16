Encabeza alcaldesa de Chimalhuacán el 215 aniversario del grito de independencia

Entre luces, banderas y un ambiente lleno de orgullo patrio, la presidenta municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, encabezó la conmemoración del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, acompañada de integrantes del H. Cabildo y miles de familias chimalhuaquenses que se dieron cita para ser parte de esta celebración.



En la Plaza Zaragoza de la Cabecera Municipal, la presidenta dio el tradicional Grito de Independencia, proclamando con fuerza:



’¡Mexicanos, Mexicanas! ¡Vivan los héroes que nos dieron independencia, patria y libertad! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Ignacio Aldama! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Chimalhuacán! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!’



Tras el Grito se realizó el toque de campana y el ondeo del lábaro patrio, mientras los asistentes entonaban el Himno Nacional Mexicano y los redobles evocaban la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo llamó al pueblo de Dolores a levantarse contra la opresión española, recordando la lucha independentista que culminó con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821.



La ceremonia concluyó con un gran espectáculo de pirotecnia musical que iluminó el cielo y fue disfrutado por todos los asistentes, llenando de color y emoción la plaza y sellando la celebración de esta fecha histórica, en la cual se obtuvo patria y libertad.



Para cerrar con broche de oro, las personas asistentes pudieron disfrutar de la puesta en escena de la banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga, quien provocó que la Plaza Ignacio Zaragoza se convirtiera en una gran pista de baile y canto.



Los festejos se extendieron a la Plaza Cívica Benito Juárez, donde la primera regidora, María del Pilar Piña Trejo, encabezó la conmemoración; la tercera regidora, Mayra Palmira Peralta, hizo lo propio en la Plaza Tepalcates; mientras que en la Plaza de la Transformación, el primer síndico, Luis Edgar Flores Saldivar, encabezó el Grito de Independencia.



En las cuatro sedes se disfrutó de espectáculos de pirotecnia musical, verbena popular con antojitos mexicanos y presentaciones artísticas que combinaron tradición, cultura y diversión, llenando la jornada de orgullo, unidad y alegría compartida entre el gobierno y la población.