TOLUCA, Estado de México.- En el marco de la conmemoración por el Día Mundial del Perro y con el propósito de fomentar una cultura del cuidado de los animales de compañía y una tenencia responsable, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó una caminata y puso en marcha las Caravanas por el Bienestar Animal donde se ofrecerán diversos servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los seres que no tienen voz.



’El Día Mundial del Perro nos sirva para reflexionar y para hacer conciencia de todo lo que hace falta efectivamente para dar y hacer justicia, no solamente a nuestros perritos, sino a todo el mundo animal, porque creo que como humanos tenemos todavía esa gran responsabilidad, pero también ese gran compromiso y esa falta de justicia para todos estos seres sintientes’, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez



La caminata encabeza por la Gobernadora mexiquense partió del Parque Zaragoza, recorrió las principales calles del Centro Histórico de la ciudad de Toluca, y finalizó en la Explanada del Teatro Morelos.

La Maestra Delfina Gómez Álvarez estuvo acompañada por Juan Maccise Naime, Presidente municipal de Toluca; integrantes del Gabinete; la Unidad Canina de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM); activistas defensores de los derechos de los animales; así como de ciudadanos mexiquenses que acudieron con sus mascotas.



Al llegar a la explanada del Teatro Morelos, la Mandataria estatal hizo un llamado a las y los mexiquenses para ser responsables con sus mascotas y a denunciar el maltrato animal.



En este sentido hizo un reconocimiento a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por sumarse a este esfuerzo y dar atención a las denuncias sobre este tema.



Asimismo, la Mandataria estatal señaló que su gobierno trabaja para mejorar las acciones sobre cuidado y protección animal, con la instalación de una Mesa de Alto Nivel encargada de realizar la propuesta para un nuevo marco normativo en esta materia, donde se están tomando en cuenta las voces de expertos, activistas y autoridades.



’Se va a hacer una reunión de trabajo en donde se dé a conocer, en primera instancia con las protectoras, porque son ellas las que saben en dónde podemos todavía mejorar la ley, y ya después la pasaremos a nuestra Cámara de Diputados para que se pueda trabajar lo que es mejorar las reglas, las leyes, de lo que es el cuidado y el no maltrato hacia nuestros seres sintientes’, indicó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.



La Gobernadora mexiquense también reconoció a las Protectoras de animales, a quienes llamo héroes, por la noble labor que realizan al rescatan de las calles a los perritos y darles los cuidados que merecen estos seres sintientes.



La Maestra delfina Gómez Álvarez invitó a la población mexiquense a sumarse a esta tarea a través de apadrinar a un perrito, es decir, apoyando con alimento y visitándolo o incluso adoptarlo, ’los invitamos a que cuiden, protejan y respeten a todos los seres sintientes de este planeta’, señaló.



Por su parte, Alma Diana Tapia Maya, Directora General de la Comisión Estatal de Parques Naturales y Fauna (Cepanaf) informó que las Caravanas por el Bienestar Animal recorrerán los 125 municipios del Estado de México ofreciendo servicios como: esterilizaciones gratuitas, desparasitación, asesoría médica, estética canina y adopción; así como diversos talleres y actividades lúdicas en materia de cuidado animal.



Elideth Fernández Villegas, Presidenta de la Fundación por el Reconocimiento de la Consciencia y de los Derechos de los Animales A.C., agradeció a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez por ser pionera en promover acciones por el bienestar animal y atender la problemática de sobrepoblación de perros que afecta a la entidad mexiquense.



Además, entregó un documento a la Titular del Ejecutivo estatal con un decálogo de seis ejes fundamentales para ser consideradas en las políticas públicas, así como un reconocimiento por su labor y símbolo de trabajo conjunto en favor de los seres sintientes.