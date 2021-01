Encamina Patricia Bárcenas su preparación rumbo a la temporada 2021

• Considera atleta que pandemia deberá de dejar grandes enseñanzas en la sociedad.



Zinacantepec Estado de México, .- Perla Patricia Bárcenas pesista del Estado de México, aseguró que su preparación ha sido constante durante esta pandemia y, a pesar de que aún hay incertidumbre con respecto al calendario que se avecina, su mente está puesta en esta temporada.



La multimedallista paralímpica, mundial y parapanamericana, declaró que, desde el principio del confinamiento, obtuvo el apoyo para que tuviera en su casa el material y continuar sus entrenamientos por lo que sólo paró cuando estuvo enferma y posteriormente en las fechas decembrinas donde hizo un pequeño descanso activo para descargar todo el trabajo hecho durante el año anterior.



Patricia Bárcenas aseguró que superó la enfermedad sin mayores complicaciones, esto gracias a su buena condición física por lo que alentó a las personas para prevenir males mayores afirmando que es el deporte un gran aliado ante este padecimiento.



’Afortunadamente no tuve mayores complicaciones y la verdad al darme a la tarea de platicar con algunos compañeros panamericanos y olímpicos que tuvieron COVID-19, incluso medallistas retirados, te das cuenta la importancia que tiene el deporte y después de concluido el Diplomado en Derecho Deportivo, donde aprendes que la actividad física en el ser humano es esencial’, indicó.



Por otro lado, consideró que las situaciones por las que atraviesa la sociedad ante esta pandemia deberán de tener un efecto benéfico.



"Mientras estés vivo siempre vamos a tener la oportunidad de volver a empezar, para replantear objetivos, metas, cosas que nunca se han atrevido a hacer’, afirmó.



Finalmente, la deportista declaró que aún no hay certidumbre con respecto a lo que pudiera ocurrir la siguiente temporada, por lo que está a la expectativa de las decisiones que tome el Comité Paralímpico Internacional con respecto a las competencias del siguiente año.



’Creo que estamos en una situación nunca antes vista, ahora a pesar de que estamos trabajando rumbo a Tokio, no tenemos la seguridad de lo que pueda suceder, si se van a dar finalmente los Juegos y los eventos previos que el Comité está poniendo como obligatorios para participar si se van a realizar, sin embargo no podemos dejar esa responsabilidad con tu país y tenemos que esperar a ver que nos depara, tampoco creo que va a ser fácil’, concluyó.