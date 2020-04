Encendido de flama olímpica será sin público

www.guerrerohabla.com



Atenas, Gracia. 11 marzo, 2020.- Sin público serán los ensayos del miércoles y el encendido del jueves del fuego que iluminará los Juegos Olímpicos Tokio 2020, frente a las ruinas del templo de Hera en la ciudad griega de Olimpia, como una medida preventiva contra el contagio del coronavirus.



El Comité Olímpico Griego informó hoy tal decisión preventiva para esta ceremonia, lo cual no ocurría desde el encendido de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.



"La ceremonia del encendido de la flama olímpica se hará sin la presencia de espectadores y con solo 100 invitados acreditados", informó el Comité Olímpico Griego.



Los ensayos del miércoles van a estar restringidos para los reporteros, mientras el jueves solo podrán asistir unas 150 personas representantes de Japón.



La lista de medidas preventivas incluye el cierre del centro de prensa, para que no haya un aglomerado de personas en un área techada.



Esta ceremonia es uno de los principales rituales en la historia de los Juegos Olímpicos, y uno de los más llamativos, por lo cual atrae a miles de espectadores de varias partes del mundo.



No obstante, para este año, la Organización Mundial de la Salud ha sugerido a las naciones evitar eventos masivos para frenar contagios colectivos del coronavirus, y el gobierno griego y sus instituciones no ha sido la excepción.