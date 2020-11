Enchina la piel homenaje a Maradona de Selección de Nueva Zelanda de rugby

+Posteriormente los jugadores realizaron la impresionante danza haka



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- Enchinó la piel mirar y oír un sentido homenaje que rindió a Maradona, astro del futbol mundial, el pasado sábado, la selección de rugby de Nueva Zelanda, conocida como All Blacks. El Diez falleció el pasado 25 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, a causa de un paro cardiorrespiratorio que cimbró todos los rincones del planeta. Tenía 60 años de edad. Y no cesan los reconocimientos en su memoria.



El homenaje, que duró dos minutos 14 segundos, se produjo previo al encuentro de los All Blacks contra el seleccionado argentino conocidos como Los Pumas. Encuentro que se efectuó en Australia y donde terminó a favor de los neozelandeses por 38-0.



El Pelusa fue campeón del mundo con Argentina en México 86, jugó con Nápoles, de Italia, Barcelona y Sevilla, de España, dirigió a la selección de su país y equipos de diversas partes del mundo, como los Dorados de Sinaloa, México, de la segunda división.



El capitán de la selección de Nueva Zelanda, Sam Cane, se dirigió al centro de la cancha, con paso majestuoso, y puso una camiseta negra con el número 10 con el nombre de Maradona, colocándola sobre el césped. Después, los 15 jugadores realizaron su danza Haka, que desató hilaridad, entre los aficionados.



Mientras que los rivales argentinos miraban estupefactos el impresionante baile acompañado de gritos y gesticulaciones.



Cuando finalizaron su ritual, hubo vítores de los asistentes en señal de alabanza a su deportivismo y coraje.



El Haka es una danza tradicional Maorí, históricamente utilizada para diferentes ocasiones como desafío a rivales en la guerra, y cuando se hacía la paz entre grupos.



Hoy en día se sigue llevando a cabo en distintas ocasiones como bodas, celebraciones, signo de hospitalidad y como reclamo turístico en distintos lugares de Nueva Zelanda.



Consiste en un baile compuesto por percusión corporal y canto. Se hace al unísono, y entre los movimientos rítmicos que le caracterizan se encuentran: fuertes pisotones en el suelo, movimientos de brazos, manos temblorosas y los singulares gestos faciales que pondría nerviosa a más de una persona.



Puede ser representada tanto por hombres como por mujeres, pero es cierto que hay algunas hakas específicas para cada sexo.



El haka se ha hecho conocido a nivel mundial a través de la selección nacional de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks, recientemente galardonados con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2017.



Tras el homenaje, los jugadores titulares y suplentes de ambas selecciones se desbordaron en aplausos recordando el legado de Diego Maradona al deporte, especialmente en el fútbol.



Como amante al deporte y apoyo incondicional con los equipos de su país, Maradona acompañó en el año 2015 a Los Pumas en el mundial de Inglaterra, donde la selección argentina terminó en el cuarta casilla.



’Pienso que es una leyenda en todo el mundo, pero en Argentina era casi un dios», dijo por su parte Mario Ledesma, entrenador de los Pumas, sobre Diego.



«Tenía la capacidad de unir a todo el mundo y le vamos a echar a menos», agregó.



Maradona, gran fanático la mayoría de los deportes, Maradona era un gran aficionado del rugby argentino y Ledesma pudo reunirse con él en varias ocasiones:



«Nuestros caminos se cruzaron en varias ocasiones pero tampoco mucho. Había algo en él, una especie de magnetismo: cuando estaba ahí, era como si el mundo se detuviera», agregó Ledesma.



«Le gustaba el tenis, el hockey, el rugby, el futbol… Cuando había una camiseta de Argentina, ahí estaba él. Realmente honró nuestra camiseta», dijo el entrenador argentino.



Originario de Inglaterra, el rugby es un deporte de contacto en equipo que se practica a nivel internacional, aunque es especialmente popular en países como Australia, Sudáfrica, Argentina y Francia, además de en las naciones que conforman las islas británicas (Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda e Irlanda del Norte)



La jornada estuvo llena de homenajes para una figura histórica del futbol mundial. La selección argentina de baloncesto rindió, también, un tributo especial para El Diez.



En el encuentro contra Chile, de las eliminatorias para la AmeriCup, todos los jugadores que participaron en la albiceleste lucieron en su espalda el número y el nombre de Maradona.



Además, el combinado argentino consiguió la victoria, lo que le acerca al campeonato continental americano.