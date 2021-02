Encienden en redes sociales, Bayern Múnich y Tigres, final del Mundialito

+El jueves vamos a vivir algo único, increíble como club, como federación (FMF), agregan



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).– Los Tigres se sometieron ayer en Qatar a las pruebas obligatorias PCR para descartar algún contagio de Covid-19 con miras a la final del Mundial de Clubes, el jueves ante un Bayern Múnich que, como anunció el lunes el técnico Hansi Flick, se dedicó a estudiar al cuadro regio para definir su mejor estrategia.



Los dirigidos por Ricardo Tuca Ferretti sostuvieron también una charla técnica y, de acuerdo al portal de TUDN, el timonel afrontará el choque por el título ante los alemanes con la misma oncena que venció al Palmeiras de Brasil, sólo un resultado adverso en las pruebas Covid forzaría a alguna variante.



A través de sus redes sociales, el club felino exhibió fotos de algunos jugadores sometiéndose a la toma de muestras, las cuales se realizan antes de cada partido, y hasta el momento el equipo neolonés ha salido sin afectados en el Mundialito.



El Bayern Múnich fue el año pasado el mejor equipo del mundo, ganó todo, pero hoy no es el mismo, además de que dejó ir a piezas importantes como Thiago Alcántara y Sven Ulreich, resaltó el técnico Rubén Omar Romano, quien no descarta que Tigres lo pueda vencer.



Además, Flick no podrá contar con Leon Goretzka y Javi Martínez, quienes no hicieron el viaje a Qatar por estar contagiados del coronavirus. Ambos esperaban reunirse más tarde con el plantel, sin embargo, volvieron a dar positivo en un nuevo examen y el técnico los descartó.



Para Romano, el futbol mexicano está a la misma altura que el de Sudamérica. Podemos competir con la Conmebol. Ahorita toca enfrentar al mejor de Europa y siento que se puede pelear. Esperemos que hagan un gran partido y logren el título, más allá de que el rival es muy complicado, agregó el timonel argentino.



Insistió en que el balompié mexicano demostró su potencial llegando a varias finales de la Copa Libertadores, como lo hizo el propio Tigres en 2015, ’no ha ganado por circunstancias, por la experiencia del jugador sudamericano en ese torneo y porque Tigres dejó escapar el título al no sacar la victoria en la ida, en su casa.



Ahora debe ir con la misma personalidad que jugó el otro día, con el mismo compromiso. También era complicado el Liverpool para el Monterrey (en el Mundial de Clubes de 2019) y le hizo un gran partido, estuvo a nada de ganar. Hoy existe esa posibilidad y es futbol, todo puede pasar, apuntó Romano.



Tigres tiene asegurado un premio de 4 millones de dólares que el certamen da al segundo lugar, sin embargo, aspira a los 5 millones destinados al ganador. Romano resaltó que una victoria, además, haría subir los bonos de Ferretti y la cotización de toda su plantilla, un triunfo elevará el cartel de todos.



Gignac, fundamental: Kaká



Por otra parte, el ex futbolista Javier Mascherano destacó que Tigres viene desde hace años consiguiendo títulos con Ferretti y jugando a gran nivel, mientras Kaká alabó al francés André-Pierre Gignac:



’Es fundamental con su equipo, marca el ritmo de juego. Técnicamente me encanta. Como brasileño me hubiera gustado ver a Palmeiras contra Bayern, pero fue con mucho mérito que ganó Tigres.’



Después de que el lunes en su cuenta en español el Bayern Múnich público dos fotos del portero Manuel Neuer buscando algo entre un matorral, y con la leyenda: Me parece ver un lindo Tigre, este día, desde la cuenta Club Tigres Oficial, se replicó con fotos donde aparecen Carlos Salcedo y Marco Fabián festejando la conquista de la Copa de Alemania, en 2018, cuando jugaban para el Eintracht Frankfurt:



’Sí ¡Es un Tigre, es nuestro Titán y ya los conoce bien.’



En tanto, Javier Aquino, en entrevista publicada en un tuit, prometió:



’Dejaremos el alma en la cancha. El jueves vamos a vivir algo único, increíble como club, como federación (FMF), como país, como seres humanos y futbolistas’, escribió y agregó:



’Ya quedamos en los libros de historia por ser el primer equipo de la Concacaf en llegar a una final de este torneo. Es similar a haber vencido a Alemania en Rusia 2018.’



(Con información del diario La Jornada)