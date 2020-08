Encuentran a joven desconocida asesinada en Chilcuatla; la segunda en menos de 24 horas en la entidad .

El cadáver de una joven que hasta el momento no ha sido identificada fue encontrado la mañana del lunes en un paraje denominado como Hacienda Demiñho, ubicado en la comunidad de Tunititlán.

De acuerdo a la Policía se encontraba un cadáver en avanzado estado de descomposición de una mujer .

Es el segundo caso de mujer asesinada en Hidalgo en las últimas 12 horas. La tarde del domingo la Procuraduría de Hidalgo inició una Carpeta de Investigación con protocolo de feminicidio tras la localización del cuerpo de una mujer en Atitalaquia.

Aunque al paso de las horas surgieron rumores de que se trata de la joven Mariana Zavala Escamilla, originaria del municipio de Tlahuelilpan y quien se encuentra desaparecida desde el pasado 2 de agosto en Tlahuelilpan, hecho por el cual el domingo se realizó una marcha pacifica en demanda de su localización.

Sin embargo, a través de un mensaje compartido en redes sociales, los familiares de Mariana aclararon que aun no se sabe si el cadáver corresponde al de la muchacha .

Tras explicar que se encuentran en el lugar del hallazgo, pidieron a los usuarios y medios de comunicación no informar que el cadáver es de Mariana, ya que esto no se ha comprobado,