ENCUENTRAN DEFICIENCIAS EN EL INER PORQUE NO HAY PROTOCOLOS PARA TRATAR COVID-19

Un grupo de trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) se manifestó para acusar que no se les ha dado a conocer el protocolo de atención a personas enfermas de COVID19, así como pedir insumos y contratación de más personal para estar listos ante un incremento de pacientes.



La protesta fue encabezada por el líder sindical Óscar Ramos en las inmediaciones del edificio de gobierno, dentro de las instalaciones del INER.



’Estamos viviendo la falta de protocolos laborales, porque a pesar de que el gobierno federal nos dice que estamos preparados, no ha habido ninguna atención para su servidor para que se me avisen las estrategias y protocolos y mucho menos a ustedes’, cuestionó Ramos.



Aunque ha habido pláticas de bioseguridad, los trabajadores dijeron que estas fueron breves y falta más capacitación.



Por otra parte, el líder sindical pidió que se contrate a más personal de manera eventual para estar listos ante un escenario más complicado por el coronavirus COVID-19.



El Heraldo de México