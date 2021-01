Encuentro Social Hidalgo en pláticas con PRI, PAN y PRD para pactar ’candidatura común’ por Ixmiquilpan



Juan Ricardo Montoya



Sharon Madeleine Montiel Sánchez, presidenta del Partido Encuentro Social Hidalgo dijo en entrevista exclusiva para Líderes Políticos que se encuentra en pláticas con las dirigencias del PRI, PAN y PRD para ver la posibilidad de participar en una alianza electoral con esos institutos políticos bajo la modalidad de ’candidatura común’ en la elección extraordinaria para la renovación de la Presidencia Municipal de Ixmiquilpan, a celebrarse el próximo 6 de junio.



Cabe recordar que, tras comprobarse el uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña, tanto el Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo (TEEH) como la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron, mediante un recurso de impugnación promovido por Susana Paz García, candidata de Encuentro Social Hidalgo a la alcaldía, anular el triunfo del petista Vicente Charrez Pedraza.



De acuerdo a la presidenta Sharon Montiel, tras acordar una coalición formal con el PRI, PAN y PRD para sumarse a la alianza ’Va por Hidalgo’ para la elección de diputaciones locales, se abrió la posibilidad de ir juntos con esos partidos en la elección por la Presidencia Municipal de Ixmiquilpan, corazón del Valle del Mezquital.



’Estamos en pláticas desde diciembre’, explicó, con una sonrisa Sharon Madeleine Montiel, quien subrayó que aún no hay nada en firme, pero quien resulte nominado para encabezar la candidatura común y tenga un buen perfil, dijo que Encuentro Social Hidalgo lo apoyaría.



En cuanto a la alianza que Encuentro Social Hidalgo concretó con los tres partidos, y la cual ya fue validada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Sharon Montiel reveló que su partido encabezará las formulas en tres distritos: En el 04 con cabecera municipal en Huejutla; el 16 de Tizayuca y el 07 de Mixquiahuala.



En contraste, Encuentro Social Hidalgo participará sólo con candidatos propios en los distritos 03 de San Felipe Orizatlán y 02 de Zacualtipán.



Dijo que Encuentro Social Hidalgo está analizando cuales son los mejores perfiles por lo que aún no es momento de hablar o especular sobre algún nombre en particular.



Agregó que además de cumplir con los requisitos de elegibilidad, quienes sean los candidatos para diputados locales, deberán representar los intereses de la población, tener vocación de servicio y conocer el quehacer legislativo.



Esto para que elaboren e ingresen iniciativas de ley coherentes, serias, bien sustentadas jurídicamente y sobretodo, de alto impacto social.



’No queremos diputados que sólo se presenten al Congreso a sentarse en su curul, a hablar por teléfono o que solo usen el cargo para ver asuntos particulares’.



Sobre el porqué en estas elecciones Encuentro Social Hidalgo decidió unirse a la coalición ’Va por Hidalgo’ y ya no ser parte de la denominada ’Todos Haremos Historia’ encabezada por Morena, Sharon Montiel dijo que por estrategia y coyuntura política.



Se le preguntó si Morena había fallado en algo, a lo que puntualizó que en nada, que había buena relación con los Morenistas, pero que no se pudo llegar a ningún acuerdo con la cúpula de ese partido para que Encuentro Social Hidalgo siguiera siendo parte de esa coalición.

El aspecto decisivo fue que Morena y sus aliados PT y Verde ofrecieron a Encuentro Social Hidalgo encabezar en sólo uno de los 18 distritos, mientras que con el PRI y PAN será en tres.



Abundó que los Morenistas le ofrecieron que encabezara sólo en el distrito 04 de Huejutla, donde Encuentro Social Hidalgo obtuvo un contundente triunfo en la elección para renovar la Presidencia Municipal por lo que será la segunda vez que un candidato emanado de ese instituto político gobierne ese ayuntamiento situado en la región de la Huasteca.



Dijo que el Encuentro Social Hidalgo tiene una gran presencia en la región de Tizayuca y de Mixquiahuala por lo que confió en sacar un buen resultado electoral.



La presidenta estatal de Encuentro Social Hidalgo, Sharon Montiel dijo que en todo momento sus colaboradores han sido cuidadosos en la recepción de documentos, siempre acatando las medidas sanitarias ante la pandemia por covid-19, ya que, dijo, es un tema que debe ocupar a todos y exige ser socialmente responsables.



Al cuestionarle sobre alguna posible estrategia para evitar desbandada una vez en la Cámara, Sharon Montiel Sánchez comentó que es un tema que como dirigente no le preocupa, pues la decisión de migrar es inherente a cada persona y es deber de cada quien cargar con la responsabilidad; por el contrario, dijo, Encuentro Social Hidalgo y otras fracciones son plataformas para que precisamente la ciudadanía llegue a cargos de elección popular.



Respecto a su previsión de cómo se desarrollará el resto del proceso electoral y el día del llamado a urnas, Sharon Montiel reconoció que existe un panorama complicado e hizo alusión a que las vacunas aprobadas hasta el momento no son 100 por ciento efectivas contra el covid-19, por ende, llamó enérgicamente a ser cuidadosos, tema en el que deberá involucrarse el IEEH y personal de salud para idear estrategias, lineamientos y protocolos que no escatimen en la protección y salud de la población.