CON sobrada razón, propios y extraños mostraron asombro por la declaración mañanera del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR respecto a que sería una encuesta ciudadana la que determine si se investiga o no al exmandatario nacional FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, por su presunta complicidad delictiva con el exsecretario de Seguridad GENARO GARCÍA LUNA, sujeto a proceso en los Estados Unidos.



Lógico, obvio, indiscutible. No es la opinión ciudadana la que debe decidir el curso de una indagatoria judicial ante la presunción de un delito, pues para eso existe el Poder Judicial de la Federación y los códigos penales y civiles, estatales y federales.



Desde una perspectiva que pretende ser lo más objetiva posible, LÓPEZ OBRADOR erró en la respuesta a una pregunta reporteril que llevaba cierta ’jiribilla’ con ánimo de ’amarrar navajas’.



Lógicamente, el Jefe del Ejecutivo Federal no tuvo que esperar mucho para conocer la revirada de quien supuesta o realmente le arrebató el triunfo electoral en 2006. La postura de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA fue clara y contundente al precisar que si existen

pruebas que se presenten ante la autoridad competente y no que una encuesta ciudadana decida lo conducente.



AMLO olvida que el zar antidrogas azteca durante el calderonato no le debe absolutamente nada a la justicia mexicana, bien sea gracias a la corrupción, a los conservadores o a los neoliberales, sin que ello quiera decir que GARCÍA LUNA no haya participado en actos ilícitos o de complicidad, aprovechando el alto cargo durante el segundo sexenio panista.



Sin dejar de reconocer que los estudiosos del Derecho seguramente conocerán la respuesta, la duda estriba en cómo podría vincularse a proceso a FECAL en el caso de GENARO GARCÍA si éste no enfrenta ninguna averiguación por parte de la justicia mexicana, con todo y que una encuesta ciudadana decidiera investigar al expresidente.



Aún más, la justicia gringa prácticamente está exhibiendo a la nacional en el proceso que GARCÍA LUNA enfrenta en la tierra del Tío Sam por el supuesto o real apoyo al Cártel de Sinaloa, desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal.



Generalmente, cuando los fiscales estadounidenses solicitan una orden de aprehensión es porque el expediente está debidamente elaborado y su generosidad dependerá de la cooperación del acusado.



Así de sencillo y delicado el proceso que mantiene internado en una cárcel neoyorquina al, eso sí, hombre de confianza de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA en materia de seguridad pública, durante su mandato constitucional.



El huésped del Palacio Nacional debe diferenciar lo que significa la indagatoria y vinculación a proceso de un delito, y la negativa, por ejemplo, de la empresa cervecera extranjera Constellation Brands, allá en Baja California.



La aplicación de la justicia no está sujeta a la decisión de una encuesta ciudadana. En cambio, sí es (y fue) determinante la opinión de los bajacalifornianos para impedir que la fábrica les redujera un porcentaje importante del agua (materia prima indispensable) con el riesgo de disminuir el suministro a los ciudadanos ’cachanillas’ de aquella región norte del país.



También, la encuesta podría justificarse para conocer la opinión ciudadana en una revocación de mandato, la suspensión del Nuevo Aeropuerto de Internacional de la ciudad de México o el Tren Maya, por ejemplo.



Desde ese ángulo-así lo consideran propios y extraños-no es mediante una votación económica o a mano alzada la justa y correcta aplicación de la justicia.



El problema es que el jefe de la Nación, cuando se presenta un caso relativamente espinoso o controversial, prefiere escudarse con el recurso de la encuesta ciudadana.



Concediendo el beneficio de la duda, tal vez el presidente de la República actúe de buena fe en ese tipo de decisiones democráticas.



Sin embargo, como dice el dicho y dice bien ’no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas’.



