PALACIO

Por Mario Díaz



¿Encuesta ciudadana?

-Se aviva la pugna entre AMLO y FECAL

-Pregunta ’amarra-navajas’ les colocó los guantes

-’No hagas cosas buenas que parezcan malas ni….’



CON sobrada razón, propios y extraños mostraron asombro por la declaración mañanera del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR respecto a que sería una encuesta ciudadana la que determine si se investiga o no al exmandatario nacional FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, por su presunta complicidad delictiva con el exsecretario de Seguridad GENARO GARCÍA LUNA, sujeto a proceso en los Estados Unidos.

Lógico, obvio, indiscutible. No es la opinión ciudadana la que debe decidir el curso de una indagatoria judicial ante la presunción de un delito, pues para eso existe el Poder Judicial de la Federación y los códigos penales y civiles, estatales y federales.

Desde una perspectiva que pretende ser lo más objetiva posible, LÓPEZ OBRADOR erró en la respuesta a una pregunta reporteril que llevaba cierta “jiribilla” con ánimo de “amarrar navajas”.

Lógicamente, el Jefe del Ejecutivo Federal no tuvo que esperar mucho para conocer la revirada de quien supuesta o realmente le arrebató el triunfo electoral en 2006. La postura de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA fue clara y contundente al precisar que si existen

pruebas que se presenten ante la autoridad competente y no que una encuesta ciudadana decida lo conducente.



AMLO olvida que el zar antidrogas azteca durante el calderonato no le debe absolutamente nada a la justicia mexicana, bien sea gracias a la corrupción, a los conservadores o a los neoliberales, sin que ello quiera decir que GARCÍA LUNA no haya participado en actos ilícitos o de complicidad, aprovechando el alto cargo durante el segundo sexenio panista.