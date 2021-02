Encuesta previa antes de los registros en Morena para Acapulco, plantea Jacko Badillo

El aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia municipal, Joaquín Badillo Escamilla, propuso a los demás personajes que aspiran al mismo cargo someterse a una medición previa para que solamente los cuatro mejor posicionados –dos hombres y dos mujeres- se registren, y cumplir de esta manera con lo que marca la convocatoria.



Esta propuesta, dijo Jacko Badillo, además de servir para ajustarse al ordenamiento legal, permitiría afianzar la unidad interna del Movimiento de Regeneración Nacional y llegar fortalecidos a la elección constitucional, y que no ocurra como con la elección para el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y virtual candidato a la gubernatura, en donde los descontentos aún persisten.



’La idea es que podamos ponernos de acuerdo todos los que de alguna manera hemos levantado la mano para participar en este proceso interno, una vez que ya fue publicada la convocatoria para Ayuntamientos, escoger una encuestadora seria y de prestigio, que todos asumamos el costo a partes iguales, y sujetarnos a los resultados, en un compromiso de damas y caballeros de que si no somos favorecidos nos quedaremos a apoyar a los cuatro que resulten arriba en esa medición’, explicó el también ex candidato a la alcaldía y presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Guerrero.



Este compromiso, añadió, ’persistiría incluso para apoyar a quien finalmente quede como candidato oficial, sea mujer o varón, con lo cual estaríamos dando a la ciudadanía un mensaje de civilidad política y generaríamos mayor confianza en el electorado’.



Jacko Badillo advirtió que esto no significa coartar a nadie el derecho a participar, puesto que el llamado a esta medición previa es para todos, en un ejercicio democrático y de apertura, contando con el aval de la dirigencia partidista.



Indicó que este proceso podría efectuarse los días 4 y 5 de febrero, tomando en cuenta que los registros se cierran hasta el día 7 de este mes para alcaldías.



El empresario porteño reconoció a todos los que han manifestado su deseo de postularse como personajes de mucha valía y les expresó su respeto, a la vez que comentó que incluso, quienes no se vean favorecidos, el partido debería considerar incluirlos en otros espacios de representación popular, inclusive en la integración de la planilla a la alcaldía, a fin de que aporten su capacidad y experiencia en la consolidación de la Cuarta Transformación en Acapulco.