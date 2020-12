Encuestas que huelen a imposición

*Bloqueo del palacio de Chilpancingo, ¿una acción electorera?



Está claro que una vez más los aspirantes a la candidatura por Morena en Guerrero no lograron ponerse de acuerdo para dar a conocer el nombre del nominado.

La convocatoria para la reunión de hoy jueves con la dirigencia que encabeza Mario Delgado, era para dar a conocer los resultados de la encuesta de Morena en Guerrero, y la cita era a las 12:30 horas.

Se sabe que era Félix el nominado, pero de pronto cambiaron las cosas, pues al no ponerse de acuerdo, se recurrirá a dos encuestas finales para decidir quién será el elegido.

Mientras se seguirán publicitando más encuestas pagadas, donde sale triunfador quien las encarga para regocijo de sus seguidores, y confusión de la militancia.

Está claro que a Félix le están saboteando la candidatura y es altamente probable que empiece a mirar a su alrededor para ubicar un camino alternativo.

Algo le ven a Félix en la dirigencia nacional que no quieren darle la candidatura.

A esto se suma lo que dicen sus seguidores, de que la condición para que el candidato sea el famoso Toro, es que deje en manos de los otros aspirantes las secretarías más importantes de la administración estatal, como Finanzas, Obras Públicas, Salud, Educación, etc.

Y esto es algo que el oriundo de Las Querendas ha rechazado una y otra vez, pues a su equipo ha dicho que si acepta esas condiciones es como ponerse un corset y no tendría nada que gobernar, pues la administración la controlarían los otros grupos que hoy lo enfrentan por la candidatura.

Por eso hoy jueves, al no poder llegar a un acuerdo, se decidió que en una primera encuesta saldrán elegidos tres varones y tres mujeres, y en la segunda medición saldrá el candidato por Morena para Guerrero.

Sin embargo, dentro del equipo de Félix empiezan a sospechar de que esto es una estratagema para alargar el tiempo para la decisión final, y esto solo le sirve a un aspirante para seguir subiendo en las encuestas, con lo que será más fácil legitimarlo y dejar a los otros más o menos tranquilos, cosa que no lograrían con una imposición, como también quisieran hacer.

Hay quienes esperan lograr subir más puntos con cantidades desproporcionadas de miles de pesos dedicados a la promoción.

Veremos si el Toro sigue siendo sin cerca o finalmente termina amansado por quienes le siguen echando montón.

FINALMENTE SE LLEGÓ A LO QUE ESTA COLUMNA había propuesto, como medida justa y equitativa: seleccionar a tres hombres y tres mujeres para medirlos, pues considerar solo a cuatro era injusto, ya que sacrificarían a dos mujeres que también están en su derecho de participar.

Se espera que en esta ronda salgan Adela Román, Bety Mojica y Nestora Salgado y por varones: Félix, Walton y Pablo Amílcar.

Los nombres ya se saben, pero a la dirigencia de Morena le gusta dar vueltas al asunto para parecer democrático, lo que ya empieza a oler a imposición.

BIEN POR EL GOBIERNO DE LA GENTE, ANTONIO GASPAR, quien pese al bloqueo de algunos trabajadores afiliados a un sindicato independiente, que una y otra vez les da por cerrar las puertas de edificio, sigue haciendo los pagos correspondientes a los trabajadores.

Este jueves anunció que ya terminó de pagar la segunda quincena de diciembre a 3 mil 150 trabajadores, pese a que quienes bloquean eso es lo que pretenden, que no tenga la manera de recaudar los recursos para poder cumplir con los pagos de fin de año.

El gobierno municipal hasta el momento ha pagado el aguinaldo a casi dos mil 800 trabajadores, porque han ’buscado mecanismos para lograr que la recaudación no pare y con ello poder cumplir con la base trabajadora’, afirmó el alcalde.

Beltrán Gaspar ha insistido en el llamado al líder de la sección sindical parista a que permitan trabajar dentro de las instalaciones para que puedan seguir recaudando recursos y pagando el aguinaldo a 350 trabajadores faltantes.

Esperemos que los paristas sean más empáticos con sus compañeros que no han recibido sus pagos y dejen abrir las cajas recaudadoras para que aquellos 350 trabajadores también reciban lo correspondiente.

Habrá que mencionar que este paro es raro, pues se da un día después de que Antonio Gaspar se registrara para ser reelecto por el PRD, y después de que el líder del sindicato independiente Domingo Salgado, se anunciara en los medios de comunicación como aspirante por Movimiento Ciudadano a ser su candidato a presidente municipal de Chilpancingo.

Parece que para unos el proceso electoral ya inició, y con este bloqueo pretenden tumbar las aspiraciones del presidente municipal y subir los bonos de Domingo dentro de Movimiento Ciudadano.

Veremos si bloquear el palacio municipal le da para subir en las preferencias electorales.