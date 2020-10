Encuestas veleidosas

Solamente fue que el PRI surgiera ganador en unos comicios atípicos, situados dentro de la nueva normalidad, para que aparecieran encuestas que dan un giro rápido a los resultados que venían ofreciendo.



Como por arte de magia, en un rápido movimiento, casas encuestadoras de las que se desconocía su existencia y otras con bajo perfil apuntan hacia el retroceso del Movimiento Regeneración Nacional, mientras que algunos analistas consideran que será sumamente difícil para el partido en el poder mantener mayoría en la Cámara de Diputados y ganar todas las gubernaturas que le auguraban.



Es cierto que para Morena resulta doloroso el revés provocado por el PRI en Coahuila, donde el tricolor ganó todos los distritos electorales de mayoría y en Hidalgo, donde el tricolor se alzó como el triunfador en el mayor número de ayuntamientos y dejó para Morena menos de una decena, con todo y que situó como el segundo partidos con más triunfos.



Se menciona que aunque hubo una baja votación en Coahuila, por debajo del 40 por ciento en Hidalgo no sucedió así, ya que los sufragios fueron cercanos al 50 por ciento, cifra acorde para un proceso electoral que no es tan llamativo para los ciudadanos, aunque se considera que el voto en contra de Morena fue parte de la desilusión y el llamado voto de castigo.



La baja en las preferencias electorales que aparecen ahora y que antes no eran notorias se deben, según dicen, a que la pandemia no ha sido controlada, lo que provocó desempleo, afecta a la economía, ocasiona muertes y enfermedades, de las que algunos responsabilizan al gobierno por eventuales malas decisiones.



Se menciona que se prepara un gran voto de castigo que rondará en los comicios de junio próximo, para aplicarlo a Morenay en beneficio de aquellos organismos que planteen proyecto diferentes a los del actual gobierno. Incluso, hay quienes hablan de una gran alianza que no se advierte por ningún lado y que cuentas ya con escasas semanas para concretarse.



Con todo y ello, el golpeteo constante a que es sometido el gobierno en redes sociales y medios de comunicación, generó un gran desgaste que hará explosión en los comicios del 6 de junio próximo, aunque no se sabe el contexto en que estos se efectuarán.



De acuerdo con lo que viene sucediendo en el concierto mundial, es posible que para junio de 2021 se mantenga la pandemia, aunque, tal vez, para entonces ya exista una vacuna que frene los contagios y evite tantas muertes y enfermos.



Los rebrotes en muchas naciones europeas y el regreso al semáforo rojo, pintan un escenario nada adecuado para la celebración de unos comicios como los del pasado, aunque tampoco como los recientes de Coahuila e Hidalgo, que fueron pospuestos por varias semanas.



Eso sí , se están diseñados, con mucha anticipación, escenarios distintos para hacer campañas, alejadas de aquellas que eran características der todo proceso electoral, con mítines, visitas a domicilios, grandes concentraciones, saludos de mano, regalo de enseres para el hogar, bolsas, camisetas, despensas y útiles escolares.



La realidad es que los comicios de 2021 son una gran incógnita, con todo y que encuestas ’patito’ o reales nos muestren cifras que ponen contentos a unos y que son refutadas por otros.







El triunfo priista en Coahuila e Hidalgo reposicionó a los gobernadores de esas entidades Miguel Riquelme y Omar Fayad, respectivamente, como los verdaderos arquitectos de la victoria.



Curiosamente los dos gobernadores se encuentran en rutas distintas, ya que Riquelme navega en la nave del grupo de los diez gobernadores que abandonaron la Conago y que está conformada, principalmente, por mandatarios panistas y Fayad es de los gobernadores cercanos al gobierno federal.



Hay quienes dicen que Dulce María Sauri, la priista presidenta de la Cámara de Diputados, se encontraba apalabrada para sumarse al Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, por lo que Ivonne Aracely Ortega, aceleró su incorporación a ese partido. Es ampliamente conocida la rivalidad entre Dulce, ex gobernadora interina de Yucatán, e Ivonne, quien fue electa en las urnas. Las dos no tienen espacio dentro del mismo partido, así sea el de Dante.



