Energía del Gobierno, grave crisis

Saqueos quebraron a Pemex y CFE

• Reguladores, desesperación oficial

• AMLO: sólo gasolinerías de Pemex

• Iberdrola se fue de Tuxpan, con todo



Hay dos tipos de hombres; los que piensan y los que se divierten.

Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, escritor y filósofo francés.





’La administración de López Obrador ha realizado algunos cambios regulatorios y de políticas que favorecen a Pemex y CFE sobre los participantes privados. Los cambios han llevado a empresas privadas a presentar demandas en tribunales mexicanos y varias están considerando el arbitraje internacional’.

Eso no lo escriben analistas del sector energéticos internacional, sino los reguladores de la energía mexicanos, en un documento que entregaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La semana pasada AMLO se reunió con reguladores del sector energético, para solicitarles le ayuden en su objetivo de fortalecer a PEMEX y a la CFE, que enfrentan graves crisis financieras. Ambas por la corrupción y la incompetencia de sus directivos.

Ahí, López Obrador le pidió a los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía a no expedir más permisos gasolinerías que no sean de la marca Pemex. Para él, el libre mercado es un zorro en el gallinero.

Les pidió, como orden, que reguladores y el gobierno le den mercado a las empresas del Estado.

Desde el mes de mayo, el organismo regulador del mercado energético nacional no ha otorgado un solo permiso de venta al público, bajo el argumento de que realiza evaluación minuciosa para el otorgamiento de permisos en materia de hidrocarburos y electricidad, la cual no se ha podido completar debido a la pandemia de COVID-19.

Todo ello, pese a que la COFECE considera que el mercado de combustibles requiere ser más dinámico, ágil y permitir que exista libre competencia.

La semana antepasada, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un documento en el que expresa su preocupación, porque el gobierno mexicano está debilitando la autonomía de la COFECE, CNH y CRE.

Se hace bolas el engrudo. Por un lado, en ras de obtener más recursos con empresas del gobierno como CFE y Pemex, aniquila el libre mercado. Esto ya es visto con preocupación por nuestros socios comerciales.

Y, por si fuera poco, ante las agresiones verbales del Presidente López Obrador, Iberdrola, prefirió irse de Tuxpan, Veracruz. No invertirá 1,200 millones de dólares, debido a acusaciones que no comprobó.

PODEROSOS CABALLEROS

CEMEX

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, le informó a los directivos de la cementera neolonesa en esa entidad, que el Cabildo de Cuautinchán ordenó quitar los sellos de clausura. Pero, lo relevante fue que abrió la caja de los recuerdos fiscales de la empresa que preside Ángel González Olivieri, a quienes acusó de pagar sólo 35 mil pesos anuales de predial por el ’uso’ de 1,400 hectáreas, y no hay intención de reparar los caminos dañados por el paso de sus vehículos pesados. Además, no paga licencias de uso de suelo, ni permisos de construcción. Delicada la acusación, en la que Cemex guarda silencio.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

TETRA PAK

TETRA PAK SOSTENIBLE

La empresa sueca Tetra Pak, que en México lidera Robert Graves, en su reporte de sustentabilidad destaca la inversión en los últimos 7 años por más de 27 millones de dólares en el desarrollo de infraestructura de recolección y reciclaje, cifra que se ha reflejado en el reciclaje de 42 mil toneladas de sus envases sólo en México durante 2019, además de establecer una alianza con la mexicana Bio Pappel.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com poderydinero.mx [email protected] @vsanchezbanos