El viernes pasado, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó al menos 40 incidentes graves por parte de quienes suministran energía eléctrica discontinua -renovable - en las que evidenció las fallas que tienen, destacando que es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la responsable de cubrir y solventar el suministro ante las fallas de voltaje, así como también de cubrir las interrupciones que se dan.



La dependencia solicitó a las empresas suficiencia, calidad y continuidad en el suministro, señalando que aplicará las leyes vigentes que le permiten regular el cumplimiento de lo mismo para pertenecer a la Red Nacional de Distribución.



Señaló que estas empresas deberán cumplir la normativa y que finalmente su suministro intermedio será solicitado por demanda -durante la pandemia, ésta se ha reducido- en tanto no sean regulares y/o implementen esquemas para que sus interrupciones no generen más costos a la CFE.



Requerir una interrupción de suministro en tanto la demanda no se eleve, no es una acción que haya nacido en México ni es una forma de golpetear al sector de energía eléctrica discontinua como se ha afirmado.



En un documental de Deutsche Welle (DW) se menciona, por ejemplo, que en el Mar del Norte se producen más de mil millones de euros en energía que no se consume, esto es, se desperdicia.



Para evitar mayores estragos, las temporadas en la que hay días puente, feriados, o alguna otra situación imprevista -como el COVID-19, el Centro de Control de Barhöft desconecta los parques eólicos (Min. 16).





Por otro lado, el anuncio de Cenace tuvo como réplica cartas diplomáticas por parte de España y

Canadá -el país que anualmente se lleva más oro del que México tiene físicamente en el país como reserva-, manifestaron su descontento, pues en resumen, quieren obtener ganancias, pero que la CFE pague por sus deficiencias sin que ellos sean responsables de invertir en ello.



¿Qué hicieron los medios con agenda de derecha? decir que se está boicoteando no a las extranjeras que no cumplen, sino a las "energías limpias", pero bajo esta misma definición caen las plantas hidroeléctricas y nuclear, cuyo crecimiento sigue siendo prioritario.