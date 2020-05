PALACIO Por Mario Díaz Energía limpia…..pero cara -Casi se la cuadruplican a la CFE -Empresas privadas alistan renegociación -Ningún beneficio para millones de usuarios ES muy probable que la solución del conflicto entre el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y la Asociación Mexicana de Empresas Eólicas (AMDEE), es decir, entre el Gobierno Federal y la Iniciativa Privada, no tenga que resolverse necesariamente en los tribunales. Por medio de su vocería oficial, los empresarios en producción de energía eléctrica aceptan que “la renegociación es algo que podrían ocurrir”, lo que, en consecuencia, podría ser la salida lógica, salomónica y equitativa. Si bien es cierto que “el petróleo es oro y la palabra es deuda”, como lo define el diputado federal PORFIRIO MUÑOZ LEDO, también es cierto que la generación de energía eléctrica limpia, externa a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no se refleja positivamente en los recibos de los usuarios. De acuerdo a información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el costo de energía eólica producida por la CFE es de 386.2 pesos por Megawatt-hora (MWh), mientras que la generada por empresas privadas la venden a la paraestatal a razón de mil 440 pesos, la misma unidad de medida. Además de 3.7 veces mayor el costo, las empresas productoras de energía limpia por medio de plantas fotovoltaicas o aerogeneradores utilizan la red de distribución de la CFE, sin invertir un solo centavo en esa infraestructura.

El reporte anterior emitido por el órgano fiscalizador de la Federación corresponde a los precios de producción gubernamental y privados, entre los años 2014 y 2016. Además, a la Comisión Federal de Electricidad le resultaría 50% más barato producir energía eólica mediante el sistema de ciclo combinado, utilizando turbinas de gas y vapor. Tal vez a eso obedezca la postura de la AMDEE al aceptar que la renegociación de los contratos sería la solución para que la iniciativa privada continúe en esa actividad que es considerada como de seguridad nacional. Asimismo, la instrucción del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR para dar la batalla legal a las demandas jurídicas, podría estar sustentada en los contratos que favorecen a los empresarios privados y que fueron acordados en el pasado. Por tal motivo, el gobierno de la Cuarta Transformación a través del CENACE publicó el Acuerdo que emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, mismo que da paso a una eventual renegociación. Y es que, reconózcase o no, la realidad es que esa actividad empresarial permitida en el sexenio de VICENTE FOX QUESADA, en franca violación al artículo 28 de nuestra Carta Magna, solo contribuye a enriquecer a unos cuantos y no refleja ningún beneficio a los millones de usuarios de ese necesario servicio. La ubicación geográfica de la república mexicana en el continente americano y en el mundo es oro molido para la producción de energía limpia y a bajo costo. Las regiones más favorecidas se localizan en el Istmo de Tehuantepec, el Golfo de México y en el Mar de Cortez. Por lo tanto, Oaxaca, Tamaulipas y Baja California, son, entre otras entidades federativas, las más favorecidas por la naturaleza para generar energía limpia. Los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima y Michoacán han integrado un frente común orientado a no permitir que la 4T impida u obstaculice esa actividad de la iniciativa privada que, en sus particulares opiniones, les generan beneficios a sus respectivos estados.

DESDE EL BALCÓN:

Ojalá que el operativo estatal y municipal en H. Matamoros, Tamaulipas, para frenar la cadena de transmisión del coronavirus arroje los resultados deseados y no se convierta en mero foro mediático.



La reducción de la movilidad en el mercado Treviño Zapata, el doble no circula y no permitir el ingreso de ciudadanos o residentes en los Estados Unidos, son acciones que tienen ese objetivo.



Sin embargo, la desesperación genera exageraciones como la de no permitir más de dos personas en un vehículo y el ingreso de ciudadanos mayores de 60 años.



Tan sencillo como preguntarse en qué momento es más probable el contagio, si en un auto con tres o cuatro pasajeros, en un repleto autobús de transporte urbano o bien durante el traslado masivo en un “taxi pirata”.



Ahora que, si de lo que se trata es una acción vengativa por la restricción de cruce a mexicanos con visa de turista, eso es, simple y sencillamente, otro cantar.



P.D.-Si no hay instrucción médica de último momento, hoy lunes se reintegrará a sus labores en la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros, el licenciado MARIO CAVAZOS, luego de vencer al mortal Covid-19.



Y hasta la próxima.

