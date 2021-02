Energía "limpia" es más cara y la paga la CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que los contratos realizados a Productores Independientes de Energía han provocado un gasto de 412 mil millones de pesos por subsidios, inflación, bajo despacho y tarifas crecientes y su respaldo gratuito por cerca de 13 mil MW a las renovables debido a su intermitencia.



El director de CFEnergía y CFE Internacional, Miguel Santiago Reyes, aseguró que la ley vigente pone en riesgo a la CFE, pues la obliga a comprar energía a generadores privados. Detalló que las tarifas aumentaron 35% de 2015 a la fecha; insiste en que "es falso que las renovables sean más baratas, sólo son una simple simulación’



"A los privados tienen permitido realizar todo tipo de transacciones en el marco de la competencia: comercio intra-firma, contratos bilaterales de cobertura, venta de Certificados de Energía Limpia y precios de energía simulados y subsidiados’, indicó en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica..



En el caso de los Productores Independientes de Energía (PIE), los 412 mil 410 millones de pesos se conforman de 52 mil 587 millones por tarifas crecientes que la CFE les debe pagar por un periodo de 300 meses, 88 mil 047 por riesgo cambiario en ese mismo lapso, 11 mil 568 por riesgo de inflación en el periodo de 2000 a junio de 2020, 209 mil 130 millones por subsidio de 2020 a 2024 y 60 mil 209 millones por bajo despacho en esos mismos años.



El punto máximo de demanda de energía eléctrica en 2020 fue de 48 mil megawatts, mientras que la oferta disponible alcanza los 85 mil 900 megawatts, de acuerdo con la CFE.



Reyes Hernández expuso que, en los últimos tres años, la CFE ha subsidiado a los generadores privados mediante las tarifas de porteo con 28 mil 765 millones de pesos, de los cual 2 mil 600 millones de pesos han sido para Iberdrola.



Durante su participación en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados, Miguel Santiago Reyes, director general de CFE Energía y CFE Internacional, también aseguró que la implementación de la Reforma Energética impulsada en el sexenio pasado aumentó en casi 35% las tarifas eléctricas, pues el kilowatt hora en 2015 se cotizaba en 1.39 pesos, sin embargo, en 2017, ya se aplicaban 1.88 pesos por kilowatt hora, mientras que actualmente ya se cobran 1.91 pesos por kilowatt hora.



Aseguró que la ley vigente ha puesto en riesgo a la empresa del Estado, pues ha sido obligada a hacerse a un lado en el mercado, al mismo tiempo que debe comprar energía a los generadores privados.



’Hay un daño permanente al patrimonio y las finanzas de la CFE y, por ende, al erario público’, afirmó el directivo



"En la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) actual no existe un piso parejo para todos los competidores. A los privados les está permitido realizar todo tipo de transacciones en el marco de la competencia: comercio intra-firma, contratos bilaterales de cobertura, venta de CELs y precios de energía simulados y subsidiados’.



Sin embargo, la CFE enfrenta condiciones asimétricas para competir, pues ’no puede realizar operaciones intra-firma libremente, la energía que genera no es reconocida para los Certificados de Energía Limpia (CELs), subsidia a sus competidores y es obligada a comprar energía a privados en subastas, así como certificados para garantizar el cumplimiento de la normatividad’.



El funcionario aseguró que la oferta disponible de energía alcanza los 85 mil 900 megawatts, mientras que la demanda, en su punto máximo de 2020, fue de 48 mil megawatts, por lo que negó que la capacidad de la CFE no sea suficiente para satisfacerla.



Ante ello, Reyes Hernández sostuvo que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el Presidente busca garantizar una libre competencia, porque el marco legal actual sustenta un mercado simulado carente de un piso parejo y distorsiones que tampoco reflejan los costos reales de la generación, obligando a la CFE a su despacho, a costa de las centrales más eficientes de la empresa pública.



Ante la determinación de Morena y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por aprobar la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Roger González, y el presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Régulo Salinas, advirtieron que la iniciativa abrirá frentes de batalla en el Estado mexicano y pone en incertidumbre los tratados comerciales que México ha firmado. Con información de Nayeli González | EXCELSIOR