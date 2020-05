Energías limpias y la CFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no está en contra de la generación de energías limpias, sino del influyentismo y la corrupción que permitía, en el pasado, privilegiar a empresas privadas y extranjeras de ese rubro para vender energía eléctrica cara al Estado que se veía obligado en elevar las tarifas de luz para beneficiar a los acaudalados empresarios.

Iban en contra de la CFE porque la idea era vender energía eléctrica en el país, para lo cual entraban en componendas con funcionarios de la empresa e incluso con presidentes que, al terminar su gestión, se iban a trabajar a esas compañías. Ya no se permitirá esas componendas y lo que se busca es no aumentar las tarifas de energía eléctrica en beneficio de los consumidores.

López Obrador dijo que respeta la decisión de los jueces y magistrados de conceder amparo a empresas generadoras de energías limpias para que realicen pruebas antes de entrar en operación. Vivimos en un Estado de Derecho, no de chueco, como en el pasado, cuando los mismos integrantes del Poder Judicial eran sobornados. Y tengo pruebas, manifestó el presidente.

En medio del debate en favor y en contra de las energías limpias, es precisa esta aclaración: no se está a favor de las energías que contaminan el ambiente y dañan la salud pública, tampoco en contra de la inversión privada, sino en contra de la corrupción que permitía otorgar contratos leoninos y beneficiar a unos cuantos mercaderes en momentos difíciles como los que vive el país actualmente.

TURBULENCIAS

Gobierno digital y chequeo médico en CDMX

Se realizará un censo nominal de personas en las 16 alcaldías para realizar un reconocimiento del estado de salud de todos los habitantes informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum e indicó que la contestación de las personas será voluntaria, se trabaja en la aceleración de un Gobierno Digital que próximamente será presentado, a través de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), para eliminar filas y aglomeraciones en trámites gubernamentales y se fortalecerá el Sistema de Salud con la coordinación de todas las instituciones sanitarias y ampliará la atención en unidades de primer contacto, es decir, los Centros de Salud para que tengan la posibilidad de realizar pruebas de COVID-19 y otras enfermedades que realiza el Sistema de Vigilancia Centinela, dijo…Luego de recibir los 200 ventiladores adquiridos en Shanghái, el Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, dijo que ’Lo ideal es no usar los equipos, tratar de usarlos lo menos posible, porque lo que necesitamos es que la gente se mantenga guardada en su casa. Lo que necesitamos es volver a insistir ante la población que este esfuerzo de estar resguardado, quedándose en la casa, hay que seguirlo haciendo, hay que multiplicar este esfuerzo, porque lo ideal sería que este contagio lo pudiéramos ir diluyendo poco a poco y que los equipos no necesariamente fueran utilizados para esto’… El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa al sostener una reunión virtual con los 217 alcaldes de la entidad, dijo que respeta las decisiones de cada uno de ellos respecto al coronavirus pero reitgeró que, a la fecha, no existen condiciones para regresar a la actividad normal, económica y social, y les pidió a asumir decisiones que garanticen la salud de la población y no por cuestiones populares y recordó que el estado tiene un sistema de salud fortalecido, por lo que, hasta el momento, hay condiciones para atender a cada paciente con COVID-19…

