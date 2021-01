Enésimo enfrentamiento AMLO-INE

Las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador es el centro de la nueva confrontación entre el mandatario de la república y Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ante el inminente inicio de las campañas político electorales.

Sucede que el titular del INE propuso suspender la transmisión de las conferencias mañaneras, al considerar que en ellas existe una promoción de los logros de gobierno y constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida constitucionalmente durante las campañas.

En respuesta López Obrador aseguro que aseguró que esa medida significaría censura e intolerancia y advirtió que en caso de determinarse la cancelación de las transmisiones de la mañanera, su administración hará una defensa legal de lo que llamó su derecho a informar.

Por supuesto se registraron voces tanto a favor de la medida, como Verónica Juárez Piña y Juan Carlos Romero Hicks, coordinadores del PRD y del PAN en la Cámara de Diputados, mientras que expresaron su inconformidad Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien afirmó que INE se convierte en una institución de censura, así como Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia quien definió esta acción como un ataque a la libertad de expresión de López Obrador.

Ante estas expresiones se debe precisar una situación: Córdova no propuso que se cancelen las conferencias mañaneras, lo que demanda es que no se transmitan por medios electrónicos y digitales como sucede cotidianamente, es decir que puede encabezar sus eventos diarios pero no difundirlos masivamente.

Eso es lo que le molesta a López Obrador: perder la oportunidad de poder dictar la agenda diaria de la política en México, de establecer sus estrategias para difundir sus acciones y programas de gobierno, de descalificar a sus adversarios –¿o, acaso, los que considera como sus enemigos?– , así como defender a sus colaboradores de los ataques y versiones de los medios de comunicación, así como de columnistas y editorialistas.

El presidente del INE también precisó que en elecciones estatales verificadas en 2019 y 2020 se acataron las resoluciones de la autoridad electoral, mismos criterios que hoy están vigentes y deberán aplicarse desde el 4 de abril, cuando inicien en todo el país las campañas.

Sin duda esta nueva confrontación volverá a sacar chispas en el terreno político, lo malo es que agudizara la polarización social que ya se registra desde estos días.