Enfermera encargada de Maradona confiesa que la obligaron a mentir en el informe

La enfermera a cargo de la atención de Diego Armando Maradona en su domicilio hizo declaraciones contundentes previo a la muerte del exfutbolista argentino. La trabajadora, de nombre Dahiana Gisela, manifestó que escuchó al ’Diez’ moverse dentro de su habitación a primera hora de la mañana pero que no llegó a entrar al cuarto, aunque a Gisela la obligaron a testificar por escrito que había intentado atenderlo.Según informa el diario Clarín en la segunda declaración realizada ante los fiscales que investigan la muerte de Maradona, la enfermera aseguraba que no entró en la habitación para "dejarlo dormir". Al mediodia ya sí acompañó al psiquiatra y al psicólogo cuando ellos llegaron para hacer la rutinaria visita al paciente. Sin embargo, ella aseguró que la empresa Medidom, para la que trabaja la sanitaria, la obligó a escribir que esa mañana había intentado controlar a Maradona, cuando en realidad lo dejó descansar.



El reporte relizado durante esa mañana que ha sido publicado por la agencia Télam señala lo siguiente: "6,30 se toma la guardia, paciente descansa"; "7,30 se lo escucha deambular dentro de la habitación, diuresis en el baño portátil": "8,30 continúa descansando"; "9,20 se nieta a tomarse los controles vitales".



El siguiente reporte es de las 11.55 con motivo de la llegada de la psiquiatra Susana Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. "Tras varios intentos llamando (llamando a la puerta), el paciente no responde". A las 12.10 se constata que "el paciente no tiene pulso. Se realiza RCP (reanimación cardiopulmonar) básico".La fiscalía también ha recibido los registros del turno de enfermería anterior al de Gisela. Eran las 6.30 horas cuando Ricardo, el enfermero, vio con vida por última vez a Maradona, que estaba "descansando en su cama, durmiendo y respirando normalmente".Otro de los asuntos que investiga la fiscalía es el tiempo que tardó la ambulancia a llegar hasta el domicilio de Diego Armando Maradona. Según el abogado de éste tardó más de media hora, mientras que los investigadores han podido demostrar que fueron 11 minutos. A las 12.17 la empresa Swiss Medical recibió el aviso y a las 12.28 llegó la ambulancia al domicilio.Fotos: Reuters