Enfermera solo usa lencería debajo de traje transparente anti Covid-19 porque ’tenía calor’

Rusia. Mayo 20, 2020.-En pleno siglo XXI y en plena emergencia sanitaria, una enfermera que atiende a pacientes con COVID-19 en Rusia, fue sancionada por el hospital donde trabaja… ¡Y todo porque se le transparentó la lencería que llevaba bajo la bata protectora!



Los directivos del nosocomio se quejaron de que la enfermera no utilizó ninguna otra prenda debajo de la bata, más que únicamente lencería.



La mujer de 20 años aseguró que hacía mucho calor, por lo que sólo se quedó con la ropa interior por debajo de la bata protectora transparente.



Los hechos ocurrieron en Tula Regional Clinical Hospital y la enfermera aseguró que en ningún momento se dio cuenta de que la bata se transparentaba.



Pese a la justificación de la joven, el Ministerio de Salud de la región decidió sancionarla:



’Se aplicó una sanción disciplinaria a la enfermera del departamento de enfermedades infecciosas que violó los requisitos’.



Hasta ahora, la enfermera no ha declarado nada a la prensa, pero uno de los pacientes entrevistados y que estuvo en contacto con la chica confesó que sintieron ’un poco de vergüenza’ por ver a la mujer en ropa interior.



No obstante, cientos de personas en redes sociales apoyaron a la enfermera, quien nunca se dio cuenta de que las prendas se le transparentan.



Todos sintiéndose incómodos, pero nadie prestó atención a que estaba vestida de esta manera debido al calor que hacía’.



’Tal vez debas gritarle a la gerencia … ¡¿Cómo que no hay aire acondicionado en el hospital?!



Hasta el martes 19 de mayo, Rusia tuvo un total de 299 mil 941 contagios y 2 mil 837 decesos a causa de COVID-19.