Enfermeras y enfermeros de Hospital General de Pachuca se manifiestan en demanda de equipo

Enfermeras y enfermeros de Hospital General se manifiestan en demanda de equipo para NO ser contagiados por Covid-19 y prestaciones laborales.



Juan Ricardo Montoya.



Pachuca, Hgo 2 de abril.



En demanda de pago por ’alto riesgo (concepto 30)’ y de contar con igualdad de condiciones de trabajo similar al que tiene el personal de base así como equipo e implementos para evitar ser contagiados de coronavirus, cerca de una veintena de empleados del área de enfermería del Hospital General de Pachuca se manifestaron la mañana de este miércoles en Plaza Juárez, frente al Palacio de Gobierno Estatal.



Con pancartas en las manos, los enfermeros y enfermeras eran encabezados por Juan Alberto Pérez Mejía, delegado nacional de la sección 4 del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud (STSNS), quien aseguró que son alrededor de 300 empleados adscritos al Hospital General de Pachuca que laboran con falta de garantías de trabajo.



Tras asegurar que por no estar sindicalizados, estos trabajadores no tienen un contrato fijo de trabajo.



’Se les hace renovar sus contratos cada mes, sin goce de prestaciones’. Además, tienen sueldos bajos y carecen de equipo para protegerse de las infecciones, en particular de coronavirus.



Por ello pidió su regularización laboral así como salarial.



Algunas de las enfermeras inconformes, vestidas con su uniforme de trabajo y con tapabocas aseguraron estar expuestas a contraer el Convid-19, ya que en el Hospital General de Pachuca no se realizan pruebas para detectar el coronavirus pero hay pacientes confirmados con esa enfermedad por lo que aseguran trabajar con temor.



Tras algunos minutos de manifestación fueron recibidos por personal de la Secretaría de Gobierno.