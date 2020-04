Enfermeras y enfermeros del IMSS Texcoco exigen material para atender la contingencia del COVID-19

Texcoco,Mex a 25 de marzo 2020.- Enfermeros y enfermeras del Hospital 197 del IMSS, ubicado en Texcoco, bloquearon la carretera federal Texcoco-Lechería, a la altura del kilómetro 22, para exigir se les dote de los elementos necesarios para no correr riesgos al recibir a pacientes contagiados del Covid-19.



El bloqueo comenzó alrededor de las 15:30 horas de este miércoles 25 de marzo, donde enfermeros y enfermeras se apostaron con letreros donde denunciaban la falta de material en el nosocomio.



Afirman que en recientemente llegó un caso sospechoso de Coronavirus al hospital y tuvieron que atenderlo sin los insumos necesarios, para luego trasladarlos al hospital 200 de Tecámac, donde el personal que llegó por el sospechoso si cumplía con todos los protocolos de cuidado para no infectarse por el paciente.



Asimismo denunciaron que los directivos afirman tener material suficiente, sin embargo los insumos no les llegan y ellos mismos tienen que comprar material como alcohol o cubre bocas, ya que el IMSS sólo les da dos unidades que son insuficientes para su jornada laboral.



Finalmente denunciaron que ante la falta de insumos y un manejo inadecuado del paciente, los más de 120 pacientes que ese día acudieron al área de emergencias, así como el personal médico podrían haber sido expuestos al COVID-19, por lo que exigen se les dote de los elementos necesarios para poder hacer un bue trabajo sin poner en riesgo su propia vida.