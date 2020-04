Enfermeros del Hospital General 197 del IMSS Texcoco bloquean la carretera, exigen insumos para que puedan realizar su trabajo.

Un grupo de enfermeros que laboran en el hospital general de zona 197 del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS bloquearon la carretera Texcoco lechería en sus dos sentidos demandan insumos para que puedan realizar su trabajo con seguridad y protección.



Afirmaron que desde que la pandemia del Coronavirus llegó a México no les impartieron el protocolo de seguridad sanitaria, "es el segundo día que el COVID-19 está en su fase dos y el epidemiologo apenas ayer se presentó con el personal de enfermería y no nos a impartido el protocolo que establece la secretaria de Salud Federal", denunció el enfermero Felipe Ortiz Martínez.



Lo único que exigimos es que se nos dote de los materiales necesarios para que podamos trabajar con seguridad de no contraer algún contagio de cualquier virus, pues atendemos a pacientes que llegan con influenza o enfermedades contagiosas.



En el hospital general 197 trabajan más de 1470 empleados divididos en tres turnos, y solamente el directivo a cada enfermero y trabajador le asignan dos cubre bocas por turno, lo que es insuficiente por lo que se ven obligados a comprar sus insumos con sus propios recursos.



"Simplemente en el transcurso de la semana hemos atendido a más de 120 pacientes con influenza AH1N1, y desconocemos si portan el COVID-19 o no porque en este hospital no hay pruebas para determinar este virus" denunciaron.



"Hoy trajeron a un paciente muy grave, sospechoso de coronavirus, lo atendimos como pudimos, pero, estaba tan grave que lo tuvieron que trasladar al hospital de Tecámac, y lo más lamentable fue que los compañeros que vinieron por el paciente portaban todo el equipo de sanidad requerido para este caso y nosotros simplemente con nuestro cubre bocas.



Finalmente destacaron que no se retiraran hasta que lleguen leas autoridades de Salud para que se les resuelva su petición pues no pueden continuar trabajando en condiciones infrahumanas.