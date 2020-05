Enfoca César Donovan Morales su entrenamiento deportivo en los Juegos Olímpicos de Tokio

• Atienden en su preparación aspectos físicos y psicológicos.



Zinacantepec, Estado de México, .- Sin importar el cambio de fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio o las restricciones para entrenar en espacios públicos a causa de la cuarentena por el COVID-19, el boxeador mexiquense César Donovan Morales Ireta sigue enfocado en el objetivo de alcanzar la clasificación a la magna justa, cuando ésta se desarrolle.



Así lo informó el entrenador del Estado de México y padre del púgil César Morales Velázquez, quien detalló que continúan los entrenamientos en casa, además de correr en espacios aislados cercanos a su domicilio.



Señaló que la Federación Mexicana de Boxeo ha estado en constante comunicación con ellos, del mismo modo que el entrenador nacional Francisco Bonilla, quien sigue de cerca el plan de trabajo que desarrolla César Donovan.



Acerca de mantener la concentración del boxeador del Edoméx durante este proceso de contingencia, para llegar en condiciones idóneas a la siguiente temporada, en la que retomarían los compromisos como el Torneo Preolímpico, comentó que ’se deben desarrollar modelajes competitivos, trabajos en cuanto a la psicología y los retos sobre el atleta mismo, que son programas de trabajo de mucha importancia’.



Morales Velázquez recordó que César Donovan ha entrenado desde los siete años, pero no siempre encaminado al boxeo, ya que a esa edad él practicaba futbol con su madre, la ex seleccionada nacional Denisse Ireta González.



’Como niño dejamos que disfrutara sus etapas, sin que hiciera por obligación una actividad en específico, ya cuando llegó a la edad de 12 años fue cuando platicamos con él y quizá no lo entendía del todo, pero se decidió por el boxeo, le platicamos las restricciones de uno y de otro y que tenía que cumplir, entonces se enfocó’, concluyó el entrenador.