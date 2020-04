Enfrenta tres cargos graves futbolista ecuatoriano del club América

+Presuntamente agredió a su esposa embarazada



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- El futbolista del América Renato Ibarra, 29 años de edad, enfrenta tres cargos graves luego de la presunta agresión en contra de su esposa Lucely Chalá, y que mantendrá al ecuatoriano encarcelado por seis días hasta una nueva audiencia de control.



En su primer encuentro con la jueza Esperanza Medrano en juzgados anexos al Reclusorio Norte el domingo, se culpa a Ibarra, así como a los otros cuatro imputados, de violencia familiar y tentativa de feminicidio contra la pareja del mediocampista, quien está embarazada.



Debido a que estos delitos están tipificados como graves, el ecuatoriano será trasladado junto con Alexandra Ibarra Mina y Bairon Ibarra Mina (hermanos de Renato), así como Marlon Aguas y Tania Aguas, al Reclusorio Oriente, donde se efectuará el jueves la segunda audiencia.



Sin embargo, horas después la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México añadió una tercera acusación: tentativa de aborto.



Pamela Taracena, abogada del jugador, señaló que solicitaron una ampliación de término y la siguiente audición será en seis días, tiempo en que el ecuatoriano se mantendrá en la cárcel.



’Solicitamos una ampliación de término, estamos al tenor de lo que nos diga el juez de control, de momento por la calificación que tiene el asunto se va a dar una prisión preventiva oficiosa’, dijo a su salida del Reclusorio Norte.



Explicó que Renato Ibarra y su pareja no están en malos términos, pero que no podía hablar más de la situación para evitar alguna especulación.



Cuestionada sobre su opinión de que se le haya imputado por intento de feminicidio, manifestó que es un tema delicado en el país. ’En las cuestiones de género estamos en una situación alarmante. No puedo emitir mi opinión personal, y si me parece exagerado o no todo se va a sustentar con nuestras pruebas.’



(Con información del diario La Jornada)