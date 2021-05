Enfrentamientos político electorales

Normalmente, como parte de las campañas electorales, además de las actividades proselitistas se desarrollan confrontaciones partidistas en el terreno legal, donde se lanzan acusaciones recíprocas candidatos y partidos para intentar ganar votos, pero en esta ocasión se han visto involucrados otros participantes como son el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



Por ejemplo, pese a que Andrés Manuel López Obrador ha sido advertido de no aludir temas electorales durante sus conferencias mañaneras, el mandatario intenta evadir esa limitación al argumentar que, de momento, abandona su investidura presidencial para opinar como un simple ciudadano, lo que de ninguna forma puede proceder ya que no puede dejar de ser presidente ni por unos cuantos momentos.



En su mañanera del jueves López Obrador exhorto a la población a no pensar que el INE y el TEPJF son quienes garantizan la democracia, al acusarlos de ser los más tenaces violadores a la ley y de ser los más opositores a la democracia en México.



Por ello los magistrados de sala Regional Especializada del TEPJF aprobó de forma unánime un exhorto para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se apegue a los parámetros existentes en cuanto a propaganda gubernamental, a fin de cumplir con los principios constitucionales de equidad e imparcialidad, en el proceso electoral en curso.



Otro caso: en la sesión de la Comisión Permanente Batres Guadarrama, senador por Morena presentó una iniciativa de reforma de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que los consejeros electorales no emitan opiniones para supuestamente favorecer o afectar a los actores políticos durante la contienda electoral, al argumentar que el INE actúa más como un partido político que como un órgano electoral imparcial.



Pero esta propuesta tiene su origen en las inconformidades de Morena por la anulación de sus candidatos a gobernador en los estados de Guerrero y Michoacán y, presuntamente, se agregaría la de San Luis Potosí por aparentes irregularidades en su registro.



Lo malo de este tipo de confrontaciones es que generen desconfianza e incertidumbre ciudadana en todo al proceso electoral, ya que si así se expresan su molestia candidatos, dirigentes y simpatizantes de Moren, en caso de perder en las urnas entonces sin argumentos válidos acusarán de parcialidad tanto al INE como al TEPJF, como un intento para asegurar sus victorias cuando en realidad no lograron obtener el respaldo ciudadano en las urnas.