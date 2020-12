Enlista AMLO los tres grandes problemas que enfrenta México

Aunque la problemática principal del país es la corrupción, actualmente, en México hay tres grandes cuestiones: la pandemia, la situación económica derivada por el Covid-19 y la inseguridad, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.



En la conferencia matutina, indicó que la emergencia sanitaria es muy triste, ya que ha causado pérdida de vidas humanas. No obstante, aseveró que su administración la está combatiendo todos los días.



’Ahora hay una luz que indica que vamos a salir del túnel en que estamos por esta tremenda pandemia, esa luz es el que ya se cuenta con la vacuna y ya hemos empezado a aplicarla en nuestro país, y consideramos que vamos a tener las dosis suficientes para proteger a nuestro pueblo’, agregó.



El segundo tema, apuntó, es derivado de la pandemia: la caída de la economía y las actividades productivas, así como la pérdida de empleos. Sin embargo, el primer mandatario consideró que México va a salir pronto, ya que en todos los aspectos se está mejorando lo que tiene que ver con el crecimiento, la recuperación de empleos perdidos y la estabilidad financiera.



’Nuestro peso ya se recuperó, no se devaluó, llegó a estar con una depreciación con relación al dólar equivalente a más de 25 pesos por dólar y ahora está a menos de 20 pesos por dólar. No hemos tenido problema de caída en el consumo de alimentos, de productos básicos por los mismo que se ha garantizado el bienestar del pueblo, sobre todo de los más pobres’, manifestó.



’En todo esto ha ayudado mucho el que crecieron las remesas; ya puedo asegurarles sin temor a equivocación que este año es récord en remesas, en envíos de nuestros paisanos a sus familiares en México, rebasa los 40 mil millones de dólares y todo indica que va a ser un incremento con relación al año pasado del 11%’.



Además, recordó que ya se decidió un aumento del 15% al salario mínimo, lo que significa que desde el inicio de su gobierno, ha habido un incremento de alrededor del 45% en términos reales.



’Cuando llegamos al gobierno era 88 pesos el mínimo, a partir de mañana, 141 pesos en general. En la frontera lo mismo, eran 88 pesos y mañana 213 pesos. A pesar de estos aumentos no hay inflación (…) Hemos mantenido una inflación controlada de -4% anual. No ha habido aumentos de impuestos como lo ofrecimos; no ha habido aumentos en los precios de los combustibles como lo ofrecimos’, enfatizó.



López Obrador aseguró que en materia de finanzas públicas, México también cerrará con buenos datos el 2020. Presumió que la recaudación fue mayor que el año pasado en términos cuantitativos.



’En 2019, los ingresos del gobierno fueron de 4 billones 5 mil 057 millones de pesos. En 2020, cerramos con 4 billones 087 mil millones de pesos, son 82 mil millones de pesos más que el año pasado’, expuso.



Además, presumió que la recaudación anual pasó de 3 billones 197 mil millones de pesos en 2019 a 3 billones 321 mil millones de pesos, este año, es decir, alrededor de 125 mil millones de pesos más.



’¿Por qué si se cayó la economía, si tuvimos que parar actividades productivas, no se nos cayó la recaudación? Porque nos ayudaron los contribuyentes. Ahora la gente está pagando, está ayudando porque sabe que nadie se roba el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo y lo otro es que ya no hay privilegios porque antes, no exagero, los potentados, por eso dominaban y gobernaban, no pagaban impuestos. Ya no hay condonación de impuestos, esto nos ha ayudado mucho’, abundó.



El tercer problema, comentó López Obrador, es la violencia que se ha vivido desde hace muchos años. Empero, consideró que desde su llegada a la Presidencia ha habido avances muy significativos.



’Mi balance objetivo y honesto es que se ha avanzando, nos faltan todavía muchas cosas, pero ha habido avances muy significativos y hay estos resultados por la forma en que estamos trabajando todos los días. Desde las 6:00 de la mañana tenemos reuniones de seguridad con todo el gabinete, de manera conjunta estamos enfrentando el problema de la inseguridad y violencia’, atajó.