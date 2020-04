Enoja a ciudadanos medidas por COVID-19; algunos dudan de las recomendaciones de autoridades y empresas

En un recorrido que hicieran reporteros de Códice 21 en centros comerciales de Acapulco, ciudadanos dudaron de las disposiciones aplicadas por la Secretaría de Salud federal y demás dependencias, toda vez que pese a los múltiples contagios que se han contabilizado en varias zonas de México, señalaron que no se quedarán en sus casas y hasta ’regañaron’ a un policía por evitar que más de 5 personas estuvieran al interior de un sitio, como lo marcan las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Al entrevistar a los usuarios del por qué no seguir las medidas de las autoridades, éstos se negaron a responder y mostraron su molestia por las mismas, ’para qué tanto show como queira si estoy infectado nos chingamos todos aunque me quede en casa’, fue la expresión de un porteño al impedirle la entrada a una tienda Telmex, debido a que adentro había más de 5 personas y no se podía admitir una más.



Otra de las entrevistadas que omitió su nombre, expresó que no se puede quedar en casa debido a que se dedica al ambulantaje, ’yo vendo ropa de playa en la Costera, y luego si no trabajo mis hijos no comen y menos puedo pagar mi Internet y las compañías no te perdonan los adeudos’, acotó.



En dicho recorrido se constató que son pocos los negocios que cumplen las medidas al pie de la letra como ofrecer gel antibacterial o evitar la aglomeración de personas y los más indiferentes son los Oxxos, Telmex, CFE, supermercados, entre otros.